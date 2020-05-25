Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инфаркт после тяжелой травмы ягодицы

72-летний астрофизик и гитарист группы Queen Брайан Мэй разместил в своем Instagram видео, где прояснил ситуацию со своим здоровьем. Которая могла бы быть, пожалуй, и смешной… но в целом там все достаточно грустно.

Напомним. 8 мая мировую прессу потрясла новость, что Мэй буквально разорвал себе пятую точку - ягодичную мышцу - при загадочном антураже: по словам музыканта, инцидент случился из-за его излишнего усердия по части садоводства. (Но без детализации процесса.)

Причем, уточнил гитарист, ягодица его оказалась буквально "разодранной в клочья".

Но и это еще не всё. Теперь вот выяснилось, что, помимо разодранных ягодиц, астрофизик и музыкант перенес небольшой сердечный приступ, продолжавшийся около сорока минут - обследование показало, что у него была закупорка трех артерий.

Как пояснил музыкант, обратиться к общественности его вынудила нелепая вакханалия - вокруг характера травмы Мэя тут же поползли разного рода домыслы. И это гитариста злит.

Впрочем, Брайан признает, что, просто успел позабыть, какой нездоровый интерес и массовый отклик у людей вызывает всё, что имеет хоть какое-то отношение к седалищам. Назвав всю историю со своими ягодицами "сагой".

В настоящее время Мэй отдыхает от всех перенесенных бедствий дома. Гуляет в парке и есть мороженое в том числе.