Глава МИД КНР: Вашингтон заражен новым "политическим вирусом"

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о том, что отношения Пекина и Вашингтона "находятся на грани новой холодной войны". Он выразил мнение, что Соединенные Штаты оказались заражены новым "политическим вирусом", который заставляет некоторых политиков неоднократно нападать на Китай. "Некоторые политические силы в США ухудшают отношения между Китаем и Соединенными Штатами и ставят две наши страны на грань новой холодной войны", - сказал глава МИД КНР.

Он призвал власти США "прекратить тратить время и драгоценные жизни" в ответ на вспышку COVID-19. По его словам, Пекин остается открыт для международных усилий по поиску источника коронавируса.

Министр иностранных дел Китая также опроверг заявления некоторых западных политиков о том, что страна использует вспышку коронавируса для расширения своего присутствия в Южно-Китайском море, называя такие обвинения бессмысленными, сообщает Reuters. По его словам, Китайская Народная Республика тесно сотрудничает со странами Юго-Восточной Азии в борьбе с различными инфекционными заболеваниями. Как отметил глава китайского МИД, некоторые страны создают нестабильность в регионе с помощью военных полетов и морских патрулей. По словам министра, эти действия призваны сеять раздор между Китаем и странами Юго-Восточной Азии и "подрывать с трудом завоеванную стабильность в регионе".

Как полагают аналитики, отчасти новая напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном вызвана разными подходами к борьбе с пандемией коронавируса, которая привела к смерти почти 350 тысяч человек во всем мире и спровоцировала глобальный экономический спад. Президент США Дональд Трамп ранее обвинил Пекин в недостаточной прозрачности в связи со вспышкой пандемии. Официальный Пекин категорически опровергает эти утверждения.

Между тем

Более 20 китайских и зарубежных ученых и экспертов, в том числе из Японии, Великобритании и Норвегии, провели видеоконференцию, чтобы обсудить защиту прав определенных социальных групп во время профилактики и контроля за пандемией COVID-19, сообщает агентство Синьхуа. В ходе мероприятия эксперты обменялись мнениями по защите прав людей с ограниченными возможностями, а также пожилых, бедствующих и лишившихся работы людей. Участники конференции отметили важность проведения международного общения и взаимодействия по данному вопросу. Прошедший семинар стал третьей встречей в рамках серии конференций, посвященных профилактике и контролю за пандемией, а также защите прав человека, которые проходят под эгидой Китайского общества по изучению прав человека.