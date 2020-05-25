Постановление правительства Республики Хакасия от 21 мая 2020 года № 262 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Хакасия за I квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (с последующими изменениями), Законом Республики Хакасия от 09.11.2004 № 79 "О прожиточном минимуме в Республике Хакасия" (с последующими изменениями) Правительство Республики Хакасия постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Республике Хакасия за I квартал 2020 года в расчете на душу населения - 11107 рублей, для трудоспособного населения - 11693 рубля, пенсионеров - 8905 рублей, детей - 11783 рубля.







