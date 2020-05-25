Постановление правительства Республики Хакасия от 25 мая 2020 года № 265 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007; 24.04.2020, № 1900202004240001; 30.04.2020, № 1900202004300001; 11.05.2020, № 1900202005110001; 14.05.2020, № 1900202005140001) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "31 мая" заменить словами "14 июня";

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Установить на территории Республики Хакасия ограничения в виде:

1) временного приостановления:

проведения на территории Республики Хакасия досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказания соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

посещения гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, независимо от форм собственности;

оказания всех видов плановой медицинской помощи в стационарных, амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, кроме медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной формах;

2) временного приостановления с 28 марта 2020 года до 01 июня 2020 года деятельности горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также бронирования мест, приема и размещения граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

3) временного приостановления с 28 марта 2020 года по 14 июня 2020 года:

деятельности организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли, а также предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций, продолжающих работу в указанный период с соблюдением усиленного дезинфекционного режима);

деятельности салонов красоты, косметических, СПА-салонов, за исключением услуг, предусмотренных группировкой 96.02 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД - 96.02) при соблюдении следующих условий: оказание парикмахерских услуг по предварительной записи онлайн или по телефону; обеспечение одновременного размещения в одном помещении (зале) не более одного мастера и одного клиента; осуществление контроля температуры тела клиента при входе в организацию; обеспечение перерыва между приемами каждого клиента для проведения обработки помещения, рабочего места, инструментов с использованием дезинфицирующих средств с вирулицидной активностью; обязательное использование средств индивидуальной защиты мастером и клиентом; использование преимущественно одноразовых салфеток, пеньюаров, полотенец;

деятельности массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

деятельности бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической культуры и спорта с массовым посещением людей, в том числе секций (кружков) (за исключением деятельности, осуществляемой дистанционным способом);

деятельности ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений (за исключением деятельности, осуществляемой дистанционным способом);

оказания стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

4) временного приостановления по 14 июня 2020 года деятельности предприятий торговли непродовольственными товарами, за исключением:

аптек и аптечных пунктов, салонов сотовой связи, объектов розничной торговли в части реализации строительных товаров, товаров хозяйственно-бытового назначения и садовых товаров (в том числе рассада), ювелирных изделий, канцелярских товаров, косметических товаров, продукции печатных изданий, товаров для животных, ветеринарных препаратов и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении к распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р и приложении 1 к настоящему постановлению;

иных объектов торговли непродовольственными товарами, площадь торгового зала которых составляет до 400 кв. м, при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли, а также при условии, что предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале не должно превышать соотношения, рассчитанного исходя из расчета 4 кв. м на 1 человека;

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

5) временного приостановления по 14 июня 2020 года посещения обучающимися образовательных организаций, обеспечивающих реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ, и обеспечить реализацию указанных образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации;

6) временного приостановления по 14 июня 2020 года деятельности дошкольных образовательных организаций всех форм собственности, за исключением деятельности дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществление работы которых определяется органами местного самоуправления самостоятельно, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствующем муниципальном образовании;

7) запрета на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.";

3) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"1) лиц, проживающих или временно находящихся на территории Республики Хакасия (далее - граждане), не покидать места проживания (пребывания) с 01 апреля 2020 года по 14 июня 2020 года, за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни или здоровью;

занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров;

индивидуальных прогулок на улице (не более одного человека) при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок;

прогулок родителей (иных законных представителей) со своими несовершеннолетними детьми на расстоянии, не превышающем 300 метров от места проживания (пребывания) с учетом социального дистанцирования от прохожих не менее 1,5 метра;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Хакасия (в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе с передвижением по территории Республики Хакасия на личном транспорте, а также с оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

следования лиц к месту нахождения своих жилого дома, квартиры, гаража, принадлежащим им садовому (огородному) земельному участку;

следования к месту проживания (пребывания) одиноко проживающих близких родственников и лиц, находящихся на социальном обслуживании, с целью осуществления присмотра и ухода за ними, доставки им продуктов питания и товаров первой необходимости;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 300 метров от места проживания (пребывания), с учетом социального дистанцирования не менее 1,5 метра;

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Несовершеннолетние дети могут покидать места проживания (пребывания) только в сопровождении своих родителей (иных законных представителей).

Гражданам при нахождении вне места проживания (пребывания) рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки).

Граждане при оставлении мест проживания (пребывания) в случаях, не запрещенных настоящим подпунктом, должны иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность;

правоустанавливающие или правоподтверждающие документы (при следовании лиц к месту нахождения своих жилого дома, квартиры, гаража, принадлежащим им садовому (огородному) земельному участку);

справку, выданную работодателем, о работе в организации, деятельность которой не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (при следовании к месту работы).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

случаи оказания медицинской помощи;

деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также подведомственных им организаций;

деятельность органов и учреждений по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

деятельность иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья, иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение всех видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;";

4) в подпункте 1 пункта 8 слова "31 мая" заменить словами "14 июня".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 26 мая 2020 года.

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов







