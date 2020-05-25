В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения COVID-19", от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 18 апреля 2020 года № 34 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 30 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 5 мая 2020 года № 48 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 8 мая 2020 года № 51 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 мая 2020 года № 62 "О мерах, сопровождающих въезд в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, в целях предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" изменения, изложив пункты 1 - 8 в следующей редакции:

"1. Гражданам, прибывающим с 25 мая 2020 года в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру (далее - автономный округ) из республик Башкортостан, Дагестан, Саха (Якутия), в день прибытия:

1.1. Иметь справку об эпидемиологическом окружении из медицинской организации, подтверждающую отсутствие клинических проявлений острой респираторной вирусной инфекции и контакта с заболевшими COVID-19, выданную не позднее чем за 3 дня до дня прибытия в автономный округ, и электронное уведомление, сформированное в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Цифровое уведомление", созданной согласно постановлению Правительства автономного округа от 29 апреля 2020 года № 168-п (далее - ГИС "Цифровое уведомление", электронное уведомление).

1.2. В случае отсутствия электронного уведомления, указанного в подпункте 1.1 настоящего пункта, не покидая контрольно-пропускной пункт на автомобильной дороге, железнодорожный вокзал, аэропорт прибытия сформировать его в ГИС "Цифровое уведомление" либо с использованием номера телефона Единой "горячей линии" в автономном округе по COVID-19: 8-800-301-68-88 (далее - горячая линия, COVID-19).

1.3. Соблюдать режим обязательной изоляции по месту проживания (пребывания) в автономном округе или в обсерваторе в течение 14 дней с даты прибытия.

1.4. При проявлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.

2. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на:

лиц, осуществляющих международные, межрегиональные перевозки грузов, пассажиров и багажа (за исключением лиц с признаками первых респираторных симптомов);

работников организаций, осуществляющих деятельность вахтовым методом, условия прибытия которых регулируются постановлением Губернатора автономного округа от 20 апреля 2020 года № 36 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, при осуществлении организациями деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с применением вахтового метода".

3. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта автономного округа совместно с оперативными штабами по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции муниципальных образований автономного округа, аэропортами автономного округа, железнодорожными вокзалами, авиакомпаниями, Свердловской железной дорогой - филиалом ОАО "РЖД", контрольно-пропускными пунктами автомобильных дорог обеспечить контроль за соблюдением гражданами требований, установленных подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постановления.

4. Департаменту общественных и внешних связей автономного округа обеспечить внесение сведений, поступивших от граждан в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего постановления, в ГИС "Цифровое уведомление".

5. Департаменту информационных технологий и цифрового развития автономного округа обеспечить ежедневную передачу содержащейся в ГИС "Цифровое уведомление" информации о гражданах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по автономному округу, Департамент здравоохранения автономного округа.

6. Департаменту здравоохранения автономного округа совместно с территориальными отделами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по автономному округу обеспечить проведение исследований на COVID-19 у граждан, прибывающих в автономный округ из субъектов Российской Федерации, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

7. Рекомендовать аэропортам автономного округа городов Когалым, Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск организовать прием авиарейсов, в том числе чартерных, из субъектов Российской Федерации, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с проведением термометрии.

8. Рекомендовать работодателям - организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в автономном округе, в отношении работников, прибывших в автономный округ из субъектов Российской Федерации, указанных в пункте 1 настоящего постановления, у которых отсутствуют респираторные симптомы, принять одно из следующих решений:

о переводе на удаленный (дистанционный) режим работы на срок не менее 14 календарных дней с даты прибытия в автономный округ;

о предоставлении отпуска в соответствии с трудовым законодательством продолжительностью не менее 14 календарных дней с даты прибытия в автономный округ.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







