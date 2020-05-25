Новости

Сирийские военные уничтожили банду ДАИШ в провинции Ракка 02:14
Китай выразил США протест в связи с планами продать торпеды Тайваню 01:51
Дипломаты помогли застрявшим на Фиджи россиянам 01:47
Кубинские врачи завершили гуманитарную миссию в Ломбардии 01:30
США запретили въезд недавно посещавшим Бразилию иностранцам 01:14
Трамп не исключил попыток фальсификации выборов на фоне пандемии 00:40
Личные вещи Марии Антуанетты были проданы по цене парижского десерта 00:40
Берлин предложил разместить в своих клиниках пациентов с COVID-19 из Москвы 00:04
Чемпионат Италии по футболу могут возобновить 13 или 20 июня 00:01
ЦОДД предупредил о тумане в Москве и Подмосковье 24.05.2020
В Москве девять человек задержаны за перестрелку в ЖК "Ясный" 24.05.2020
Пробные тесты показали эффективность новой вакцины против трех видов рака 24.05.2020
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля 24.05.2020
Матч "Ливерпуля" с "Атлетико" привел к 41 смерти от коронавируса 24.05.2020
Глава Крыма подписал указ о платных обсерваторах для всех приезжих 24.05.2020
В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний врач 24.05.2020
Очевидцы рассказали о перестрелке в ЖК "Ясный" 24.05.2020
В центре Киева прошел митинг против президента Зеленского 24.05.2020
Перестрелку в московском ЖК устроили земляки из Оренбурга 24.05.2020
СК возбудил уголовное дело после перестрелки в ЖК "Ясный" 24.05.2020
На одной из глубочайших шахт мира случилось массовое заражение COVID-19 24.05.2020
Прошло первое заседание суда по делам Нетаньяху 24.05.2020
В Москве задержаны участники перестрелки во дворе 24.05.2020
Некоторые магазины в США запретили вход посетителям в масках 24.05.2020
Более ста баптистов заразились COVID-19 после посещения службы в Германии 24.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
25.05.2020 00:30
Рубрика: В мире

Британия пересела на велосипед

Двухколесный транспорт становится на Альбионе главным средством передвижения
Текст: Ольга Дмитриева ("Российская газета", Лондон)
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8164)
Соединенное Королевство переживает велосипедный бум. По совету своего правительства, а также по здравому размышлению британцы решили поставить свой автотранспорт на прикол и пересесть на любимый с детства велосипед. Это решение было по большей части спровоцировано стремлением избежать пользования общественным транспортом, где риск заражения СOVID-19 увеличился в разы. Как сообщает британская "Гардиан", в последнее время продажи двухколесного транспорта возросли втрое, а ремонтные мастерские переживают сегодня обвал заказов на починку неисправных велосипедов.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В то время как большинство непродуктовых магазинов страны в период карантина несли огромные убытки, продавцы велосипедов подсчитывали возросшую в разы прибыль. Сегодня велосипеды уходят "с прилавка" как только магазины получают от производителя новую партию веломашин. Что касается ремонтных мастерских, то они сейчас буквально завалены заказами на капитальный ремонт старых велосипедов. "Это был самый бурный период торговли, который я наблюдал за последние 27 лет", - признался владелец магазина "Сэддл Сафари" Энди Рэкстроу из южного Бэкингэмшира. Сегодня его персонал работает в три смены, в том числе и ночью, чтобы удовлетворить возросший спрос на продажу и ремонт велосипедов. На листе ожидания у Энди более 300 клиентов. Продажи возросли в апреле втрое в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Фото: iStock
В Британии эпидемия коронавируса вызвала дефицит домашних питомцев

Пол Уолкер, поставщик велосипедных запасных частей и аксессуаров, не скрыл своего изумления велосипедным бумом: "Это просто какое-то сумасшествие. Я продал за один только месяц столько, сколько раньше продавал за три". Его конкуренты также рапортуют, что заказы на ремонт сегодня как минимум удвоились. Стив Петтитт, владелец мастерской в Халл, признался, что такого бума наблюдать ему не приходилось еще никогда: "Люди приносят мне сегодня свои велосипеды, которые у них годами простаивали за гаражом". Разлетаются с прилавка велосипедные шлемы, седла - как для себя, так и для своих детей. Продажи велосипедных шлемов выросли в пять раз, наборы инструментов для починки подорожали вчетверо".

Британцы садятся на велосипеды, стремясь размять мышцы и воспользоваться пустыми дорогами

Апрельские продажи веломашин выросли, по данным Bicycle Association, вдвое. Удвоились и продажи гибридных велосипедов, а спрос на велосипеды в рамках правительственной программы скидок Cycle to Work резко возрос. Значит ли это, что столица Соединенного Королевства, а также другие города страны отдадут, по примеру европейских городов, пальму первенства велосипедам? Именно эту цель преследовал будучи мэром Лондона нынешний премьер Британии Борис Джонсон, предпочитавший ездить в мэрию и назад именно на велосипеде. С его легкой руки на столичных тротуарах появились стоянки с велосипедами напрокат. Принявший эстафету столичного мэра Садик Хан продолжает велосипедную традицию. Предполагается заметно расширить тротуары для пешеходов и модернизировать дорожки для велосипедов. Это будет сделано в расчете на то, что тысячи лондонцев смогут добираться до своих рабочих мест пешком или на двухколесном транспорте в ситуации, когда пользование столичной подземкой будет строго ограничено.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Алиханов прокомментировал слова О’Брайена о “кинжале в сердце Европы”
Крымские обсерваторы станут платными для всех приезжих
МИД: Обвинения США против РФ по "открытому небу" вызывают хохот
В Минздраве назвали условие остановки распространения коронавируса в РФ
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля