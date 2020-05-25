Соединенное Королевство переживает велосипедный бум. По совету своего правительства, а также по здравому размышлению британцы решили поставить свой автотранспорт на прикол и пересесть на любимый с детства велосипед. Это решение было по большей части спровоцировано стремлением избежать пользования общественным транспортом, где риск заражения СOVID-19 увеличился в разы. Как сообщает британская "Гардиан", в последнее время продажи двухколесного транспорта возросли втрое, а ремонтные мастерские переживают сегодня обвал заказов на починку неисправных велосипедов.

В то время как большинство непродуктовых магазинов страны в период карантина несли огромные убытки, продавцы велосипедов подсчитывали возросшую в разы прибыль. Сегодня велосипеды уходят "с прилавка" как только магазины получают от производителя новую партию веломашин. Что касается ремонтных мастерских, то они сейчас буквально завалены заказами на капитальный ремонт старых велосипедов. "Это был самый бурный период торговли, который я наблюдал за последние 27 лет", - признался владелец магазина "Сэддл Сафари" Энди Рэкстроу из южного Бэкингэмшира. Сегодня его персонал работает в три смены, в том числе и ночью, чтобы удовлетворить возросший спрос на продажу и ремонт велосипедов. На листе ожидания у Энди более 300 клиентов. Продажи возросли в апреле втрое в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Пол Уолкер, поставщик велосипедных запасных частей и аксессуаров, не скрыл своего изумления велосипедным бумом: "Это просто какое-то сумасшествие. Я продал за один только месяц столько, сколько раньше продавал за три". Его конкуренты также рапортуют, что заказы на ремонт сегодня как минимум удвоились. Стив Петтитт, владелец мастерской в Халл, признался, что такого бума наблюдать ему не приходилось еще никогда: "Люди приносят мне сегодня свои велосипеды, которые у них годами простаивали за гаражом". Разлетаются с прилавка велосипедные шлемы, седла - как для себя, так и для своих детей. Продажи велосипедных шлемов выросли в пять раз, наборы инструментов для починки подорожали вчетверо".

Британцы садятся на велосипеды, стремясь размять мышцы и воспользоваться пустыми дорогами

Апрельские продажи веломашин выросли, по данным Bicycle Association, вдвое. Удвоились и продажи гибридных велосипедов, а спрос на велосипеды в рамках правительственной программы скидок Cycle to Work резко возрос. Значит ли это, что столица Соединенного Королевства, а также другие города страны отдадут, по примеру европейских городов, пальму первенства велосипедам? Именно эту цель преследовал будучи мэром Лондона нынешний премьер Британии Борис Джонсон, предпочитавший ездить в мэрию и назад именно на велосипеде. С его легкой руки на столичных тротуарах появились стоянки с велосипедами напрокат. Принявший эстафету столичного мэра Садик Хан продолжает велосипедную традицию. Предполагается заметно расширить тротуары для пешеходов и модернизировать дорожки для велосипедов. Это будет сделано в расчете на то, что тысячи лондонцев смогут добираться до своих рабочих мест пешком или на двухколесном транспорте в ситуации, когда пользование столичной подземкой будет строго ограничено.