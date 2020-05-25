Постановление правительства Мурманской области от 25 мая 2020 года № 348-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

В целях поэтапной отмены введенных ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции COVID- 19, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" постановляет:

внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 20.05.2020 № 319-ПП) изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Мурманской области А.Чибис

Приложение к постановлению Правительства Мурманской области от 25.05.2020 № 348-ПП

"О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения граяеданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В связи с сохранением угрозы распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании подпункта "б" пункта 6 статьи 4.1, подпункта "у" пункта 1 статьи И Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Продлить на территории Мурманской области режим повышенной готовности для органов управления и сил Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Утвердить прилагаемые Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Правила).

В целях недопущения распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) рекомендовать лицам, находящимся на территории Мурманской области, продолжить соблюдать ранее установленные ограничения, предусмотренные режимом самоизоляции, имея в виду обеспечение преимущественного нахождения по месту жительства (пребывания), использование средств индивидуальной защиты при нахождении на улице в общественных местах, минимизацию социальных контактов, посещения общественных мест и передвижения по территории Мурманской области в тех случаях, когда у лица отсутствуют объективные причины для таких передвижений (трудовая деятельность, посещение магазинов, государственных, муниципальных организаций и другое). Указанная рекомендация не распространяется на лиц, для которых соблюдение режима самоизоляции является обязанностью в соответствии с утвержденными Правилами.

3. Исполнительным органам государственной власти Мурманской области продолжить до особого указания:

3.1. Осуществлять деятельность в соответствии с распоряжением Губернатора Мурманской области от 01.04.2020 № 47-РГ "Об установлении особого режима функционирования и исполнения должностных обязанностей в исполнительных органах государственной власти Мурманской области" и иными правовыми актами, принятыми в целях определения порядка их функционирования.

3.2. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, Правилах.

3.3. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, Правилах.

3.4. Организовать взаимодействие с подведомственными государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями Мурманской области, иными организациями, направленное на соблюдение данными организациями и их работниками требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, Правилах, а также в актах федеральных органов исполнительной власти.

3.5. Обеспечить контроль за соблюдением подведомственными организациями ранее установленного формата их функционирования, имея в виду переход на преимущественно дистанционный формат исполнения трудовых обязанностей работников, и перечень работников по каждой такой организации, которые осуществляют выполнение трудовых обязанностей в обычном рабочем режиме с учетом требований Правил.

4. Комитету по обеспечению безопасности населения Мурманской области (Гусев В.А.):

4.1. Продолжить координацию работы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, глав муниципальных образований, а также подведомственных им учреждений (регионального и муниципального уровней), иных организаций по реализации мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Мурманской области.

4.2. Во взаимодействии с руководителями исполнительных органов государственной власти Мурманской области, главами муниципальных образований, а также подведомственных им учреждений (регионального и муниципального уровней), с привлечением при необходимости в установленном порядке правоохранительных, контрольно-надзорных органов обеспечить контроль безусловного соблюдения запретов, установленных настоящим постановлением, Правилами.

4.3. При выявлении фактов нарушения запретов и ограничений, установленных настоящим постановлением, Правилами, организовывать принятие мер, направленных на устранение выявленных нарушений и привлечение лиц, допустивших нарушения, к ответственности, установленной законодательством.

4.4. Обеспечить на постоянной основе взаимодействие с муниципальными оперативными штабами по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории муниципальных образований Мурманской области.

4.5. Совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.) организовать и обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) граждан, прибывающих на территорию Мурманской области, в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 Правил.

5. Министерству информационной политики Мурманской области (Кондаурова А.К.):

5.1. Совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.), Комитетом по обеспечению безопасности населения Мурманской области (Гусев В.А.), Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области (Лукичева Л.А.) организовать информирование населения, органов и организаций Мурманской области о возможных рисках и последствиях заражения коронавирусной инфекцией, о нецелесообразности планирования выездов за пределы Мурманской области, о необходимых действиях граждан при возвращении на территорию Российской Федерации, в том числе по соблюдению режима самоизоляции, а также об иных значимых обстоятельствах в связи со сложившейся ситуацией.

5.2. Совместно с Комитетом по обеспечению безопасности населения Мурманской области (Гусев В.А.) обеспечить информирование населения, органов и организаций о мероприятиях, предусмотренных протоколами заседаний Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности населения Мурманской области в связи с возможным распространением заболеваний коронавирусной инфекцией (2019-nCOV) на территории Мурманской области (далее - Межведомственный оперативный штаб).

6. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Гришин А.А.):

6.1. Обеспечить контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки и иные средства) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (поезда, автобусы и другие виды общественного транспорта).

6.2. Совместно с руководителями транспортных организаций, осуществляющих регулярные перевозки городским электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, организовать и обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID- 2019) водителей указанных транспортных средств, не имеющих конструктивного разграничения водительской кабины и салона, и кондукторов.

6.3. Во взаимодействии с представителями транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей Мурманской области, имеющих удостоверения о допуске и (или) разрешения для осуществления международных автомобильных перевозок и по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области (Лукичева Л.А.) определить регламент взаимодействия по обеспечению исполнения противоэпидемических требований при осуществлении международных перевозок экипажей морских судов на территорию (с территории) Мурманской области.

6.4. Совместно с руководителями транспортных организаций и индивидуальными предпринимателями Мурманской области организовать проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) водителей, осуществляющих международные перевозки экипажей морских судов на территорию Мурманской области.

7. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Гришин А.А.) во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области (Лукичева Л.А.), Управлением ГИБДД УМВД России по Мурманской области (Тарунин А.В.) организовать проведение регулярных (не менее 1 раза в день) рейдов по соблюдению санитарно- эпидемиологических правил на общественном транспорте и такси с инициированием при наличии правовых оснований привлечения к ответственности в установленном порядке лиц, допустивших нарушения указанных правил.

8. Министерству здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.):

8.1. Обеспечить работу обсерваторов в подведомственных медицинских организациях и отбор биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию в соответствии с установленными сроками.

8.2. Совместно с руководителями организаций, на базе которых развернуты обсерваторы, отвечающие установленным требованиям и получившие соответствующее согласование Управления Роспотрбнадзора по Мурманской области и Министерства здравоохранения Мурманской области, организовать и обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) персонала обсерваторов.

8.3. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций гражданам Российской Федерации, обязанным соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 2.2 Правил, и гражданам при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура, кашель и др.)

8.4. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому (по месту нахождения заявителя) пациентам групп риска по тяжелому (осложненному) течению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

8.5. Принять меры по обеспечению транспортировки лиц в условиях, исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

8.6. Организовать лабораторную диагностику коронавирусной инфекции (COVID-19) в подведомственных медицинских организациях, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, обеспечить соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразно­ цепной реакции.

8.7. Продолжить осуществление мер по привлечению к проведению лабораторной диагностики коронавирусной инфекции (COVID-19) в Мурманской области иных организаций, имеющих санитарно- эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя.

8.8. Обеспечить в подведомственных медицинских организациях соблюдение противоэпидемического режима, исключающего риски инфицирования коронавирусной инфекцией (COVID-19), контроль за использованием персоналом средств индивидуальной защиты.

8.9. Обеспечить сбор в ежедневном режиме информации о наличии тест-систем, объемах и результатах лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенных лабораториями подведомственных медицинских организаций, и представление ее в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области" за исключением лаборатории ГОАУЗ "Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи".

8.10. При получении положительного результата на коронавирусную инфекцию (COVID-19) незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по Мурманской области и направлять биологический материал в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области".

8.11. Оказывать содействие медицинским организациям по информированию граждан по вопросам лечения, профилактики, динамического наблюдения пациентов, находящихся на дому.

8.12. Продолжить оказание плановой медицинской помощи с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и с учетом ранее установленных ограничений.

8.13. Организовать и обеспечить проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) беременных женщин, а также во взаимодействии с иными заинтересованными лицами оказать содействие в организации проведения лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID- 2019) иных категорий граждан, предусмотренных Правилами.

9. Министерству образования и науки Мурманской области (Головина А.Г.), Министерству культуры Мурманской области (Гоман Е.В.), Министерству спорта и молодежной политики Мурманской области (Клебанов Д.В.), Министерству труда и социального развития Мурманской области (Мякишев С.Б.), главам муниципальных образований Мурманской области совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.) организовать взаимодействие с находящимися в их ведении учреждениями, организациями, направленное на:

9.1. Осуществление мероприятий по выявлению сотрудников, посетителей с признаками простудных заболеваний и недопущению нахождения их на территории учреждений, организаций.

9.2. Продолжение ежедневной дезинфекции помещений учреждений, организаций.

10. Министерству труда и социального развития Мурманской области (Мякишев С.Б.):

10.1. Обеспечить запрет до особого указания посещения третьими лицами подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области организаций, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, а также в полустационарной с круглосуточным пребыванием людей.

10.2. Совместно с Министерством инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (Варич А.С.), органами местного самоуправления, общественными организациями организовать доставку предметов первой необходимости (продуктов питания, лекарственных препаратов, медицинских изделий) одиноко проживающим лицам старше 65 лет с компенсацией расходов на доставку за счет средств областного бюджета.

10.3. Обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции, в том числе через горячую линию Мурманской области 8-800-222-51-00 или (8152) 39-99-99.

10.4. Обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию.

10.5. Обеспечить доставку гражданам, указанным в пункте 10.2 настоящего постановления, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

10.6. Приостановить проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий граждан на период по 01.06.2020.

10.7. По согласованию с санаторно-курортными учреждениями, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий граждан, внести изменения в части перераспределения путевок на заезды после 01.06.2020.

10.8. Совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, исполнительными органами государственной власти Мурманской области обеспечить информирование граждан, получивших путевки, об отмене заездов в санаторно-курортные учреждения на период с 28.03.2020 по 01.06.2020.

10.9. Организовать и обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) социальных работников подведомственных учреждений социального обслуживания, непосредственно осуществляющих обслуживание граждан.

11. Министерству образования и науки Мурманской области (Головина А.Г.):

11.1. Продолжить реализацию:

11.1.1. Образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, адаптированных образовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий или по индивидуальному учебному плану в общеобразовательных организациях Мурманской области, обеспечив исполнение запрета нахождения в образовательной организации учащихся, в соответствии с календарным учебным графиком.

11.1.2. Образовательных программ среднего профессионального образования, дополнительных профессиональных программ, основных программ профессионального обучения: с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий или по индивидуальному учебному плану при организации теоретического обучения; - в помещениях мастерских, лабораторий, учебно-производственных участков и на полигонах в соответствии с календарным учебным графиком с учетом методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 № ГД-365/05.

11.2. Продолжить осуществление контроля реализации образовательными организациями режимов обучения, установленных подпунктом 11.1 настоящего постановления.

11.3. Продолжить проведение конкурса среди образовательных организаций, находящихся на территории Мурманской области, на лучшую практику дистанционного обучения.

11.4. Продолжить осуществление выплат денежной компенсации взамен бесплатного питания, предоставляемого обучающимся в соответствии с Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО "О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области", согласно календарному учебному графику.

11.5. Организовать проведение итогового сочинения в дополнительный срок 25.05.2020 для обучающихся 11 (12) классов общеобразовательных организаций Мурманской области, выпускников прошлых лет на базе пунктов проведения сочинения с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер.

11.6. Осуществлять контроль за обеспечением работы дежурных групп детских садов (численностью не более 12 человек) для детей родителей (законных представителей), представивших подтверждение от работодателя о выходе на работу.

11.7. Совместно с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, организовать в подведомственных общеобразовательных организациях:

- проведение аттестации обучающихся 9 классов по предметам "Русский язык" и "Математика" в срок до 05.06.2020;

- проведение аттестации обучающихся 11 классов по предметам "Русский язык" и "Математика" и предметам по выбору на ЕГЭ в срок до 05.06.2020;

- проведение аттестации обучающихся 10 классов по всем предметам учебного плана в срок до 05.06.2020;

- реализацию программ внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеобразовательных программ согласно календарному учебному графику.

11.8. Совместно с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, организовать и обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

11.9. Организовать проведение консультаций обучающихся с целью прохождения государственной аттестации в общеобразовательных учреждениях при условии формирования группы в количестве не более 6 человек.

12. Министерству культуры Мурманской области (Гоман Е.В.) совместно с органами местного самоуправления организовать и обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) работников государственных областных и муниципальных учреждений культуры: библиотек и музеев.

13. Министерству внутренней политики Мурманской области (Леонова В.В.) совместно с органами местного самоуправления организовать и обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) волонтеров, осуществляющих на территории соответствующих муниципальных образований Мурманской области деятельность по приобретению, доставке лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан.

14. Министерству спорта и молодежной политики Мурманской области (Клебанов Д.В.) совместно с органами местного самоуправления в срок до 01.06.2020 организовать и обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) работников государственных областных и муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

15. Заместителю Губернатора Мурманской области Филиппову Д.Д.:

15.1. Организовать мониторинг ситуации на продовольственном рынке Мурманской области в части наличия запаса основных видов продовольствия на объектах торговли, в том числе с проведением на регулярной основе проверок наличия таких запасов.

15.2. Совместно с руководителями организаций, осуществляющих торговую деятельность (гипермаркетов, супермаркетов) и деятельность по предоставлению финансовых услуг (кредитных организаций), организовать и обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) кассиров.

16. Государственной жилищной инспекции Мурманской области (Разживина З.В.) обеспечить контроль за своевременностью и качеством исполнения подпункта 18 пункта 3.2 Правил.

17. Органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области:

17.1. Обеспечить функционирование муниципальных оперативных штабов по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории муниципальных образований Мурманской области, к задачам которых отнести в том числе анализ ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и представление соответствующей информации в Межведомственный оперативный штаб еженедельно по пятницам, до 16.00, а при возникновении ситуации, требующей решений на региональном уровне, - незамедлительно.

17.2. Обеспечить работу дежурных групп детских садов (численностью не более 12 человек) для детей родителей (законных представителей), представивших подтверждение от работодателя о выходе на работу.

Действие настоящего пункта не распространяется на детские сады, находящиеся на территориях муниципальных образований Мурманской области город Кировск с подведомственной территорией и город Апатиты с подведомственной территорией.

17.3. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, Правилах.

17.4. Обеспечить исходя из эпидемиологической ситуации на территории муниципального образования создание условий для изоляции (обсервации) лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции COVID-19 и (или) контактировавших с заболевшим новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе создание обсерваторов, динамическое наблюдение за их состоянием здоровья, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию в установленные сроки в обсерваторах, отвечающих установленным требованиям и получивших соответствующее согласование Управления Роспотребнадзора по Мурманской области и Министерства здравоохранения Мурманской области.

17.5. Обеспечить организацию и контроль за своевременностью и качеством исполнения подпункта 20 пункта 3.2 Правил.

17.6. Определить муниципальными правовыми актами:

- порядок согласования выезда граждан к месту отдыха за пределами Мурманской области для граждан, не осуществляющих трудовую деятельность;

- порядок направления письменного предварительного уведомления о возобновлении (начале) деятельности на территории муниципального образования салона красоты, парикмахерской, СПА-салона, косметического, косметологического салона с учетом условий, установленных Правилами.

Действие абзаца третьего подпункта 17.6 настоящего пункта не распространяется на органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области город Кировск с подведомственной территорией и город Апатиты с подведомственной территорией.

18. Рекомендовать Управлению МВД России по Мурманской области (Зайков В.Н.):

18.1. Обеспечить контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных настоящим постановлением, решениями Межведомственного оперативного штаба, решениями рабочей группы Межведомственного оперативного штаба, в том числе соблюдения гражданами, иностранными гражданами, лицами без гражданства режима самоизоляции на дому (в месте нахождения), и в случае установления фактов его нарушения принимать меры, направленные на привлечение указанных лиц к ответственности, установленной законодательством.

18.2. Обеспечить охрану помещений обсерваторов, созданных в целях пресечения распространения на территории Мурманской области коронавирусной инфекции.

19. Проведение проверок в рамках регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

20. Рекомендовать Региональному отделению Общероссийского Общественного Движения "Народный Фронт "За Россию" во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Мурманской области организовать на территории Мурманской области общественный контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, запретов и ограничений, установленных настоящим постановлением, решениями Межведомственного оперативного штаба, решениями рабочей группы Межведомственного оперативного штаба.

21. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Мурманской области (Лукичева Л.А.) обеспечить контроль за исполнением гражданами, иностранными гражданами, лицами без гражданства постановлений о госпитализации, самоизоляции, обсервации, а в случае установления фактов их нарушения обращаться в суд в установленном порядке с заявлениями о недобровольной госпитализации, помещении на обсервацию таких граждан.

22. Капитану Морского порта Мурманск (Безукладов Э.Е.), Капитану морского порта Кандалакша (Бородачёв В.В.) с участием Управления Роспотребнадзора по Мурманской области (Лукичева Л.А.) обеспечить контроль соблюдения требования, установленного пунктом 2.8 Правил.

23. Рекомендовать Управлению МВД России по Мурманской области (Зайков В.Н.), Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области (Хисматуллин Э.И.), Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Мурманской области (Каширский А.Н.), Командующему Северным Флотом ВМФ России (Моисеев А.А.), Пограничному управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по западному арктическому району (Маслов С.В.) организовать исполнение и оказывать содействие при реализации мероприятий, проводимых Межведомственным оперативным штабом.

24. Рекомендовать Командующему Северным флотом ВМФ России (Моисеев А.А.) совместно с главами ЗАТО обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных пунктом 2.6 Правил.

25. Установить, что распространение коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

26. Исключить предоставление организациями, подведомственными исполнительным органам государственной власти Мурманской области, органам местного самоуправления, услуг, предполагающих контактирование с гражданами, имея в виду необходимость перевода данных услуг в дистанционный режим, а в случае невозможности использования дистанционного режима использовать способ оказания услуги, исключающий риски инфицирования COVID-19.

27. Исключить проведение на территории Мурманской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан независимо от численности участников.

28. Разъяснения по применению положений настоящего постановления дает Межведомственный оперативный штаб или Рабочая группа Межведомственного оперативного штаба.

29. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.