Указ губернатора Новгородской области от 23 мая 2020 года № 299 "О внесении изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Изложить подпункты 3.6, 3.7 в редакции:

"3.6. Работу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по оказанию бытовых услуг на дому, за исключением обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного оборудования в случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

3.7. Работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, физкультурно-спортивных организациях, фитнес-центров, спортивных клубов, а также посещение гражданами учреждений библиотечной сети Новгородской области, музеев и учреждений культурно-досугового типа в целях получения услуг, предоставляемых указанными учреждениями.";

1.2. Изложить пункты 4, 5 в редакции:

"4. Министерству образования Новгородской области, Главам муниципальных районов, городского округа Новгородской области:

организовать проведение итогового сочинения и учебных занятий в группах малой наполняемости и при условии соблюдения социального дистанцирования по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования с соблюдением Рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

обеспечить во всех государственных, муниципальных образовательных организациях, негосударственных организациях деятельность дошкольных групп малой наполняемости (до 12 человек) с целью обеспечения трудовой деятельности работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом, по заявлению родителей (законных представителей), при условии представления копии справки по форме, определенной в приложении № 3 к указу.

5. Министерству образования Новгородской области:

5.1. Организовать реализацию образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования в дистанционной форме, за исключением:

проведения практических занятий, производственной практики выпускников, завершающих обучение по основным профессиональным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих инженерного профиля, практических занятий, учебной и производственной практик для обучающихся по следующим профессиям и специальностям:

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений,

20.01.03 Пожарный,

36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер,

20.02.04 Пожарная безопасность,

31.02.01 Лечебное дело,

31.02.03 Лабораторная диагностика,

31.02.05 Стоматология ортопедическая,

33.02.01 Фармация,

34.02.01 Сестринское дело,

36.02.01 Ветеринария,

38.02.02 Страховое дело (по отраслям),

39.02.01 Социальная работа,

40.02.01 Право и организация социального обеспечения,

40.02.02 Правоохранительная деятельность,

44.02.02 Преподавание в начальных классах,

44.02.03 Педагогика дополнительного образования,

44.02.01 Дошкольное образование,

49.02.01 Физическая культура, непосредственно в организациях, осуществляющих деятельность на территории Новгородской области, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом, а также определение численности и режима работы педагогических и иных работников указанных организаций;

проведения занятий в группах малой наполняемости (до 10 человек) и при условии соблюдения социального дистанцирования для слушателей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основные профессиональные образовательные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих, слушателей образовательных организаций, реализующих дополнительные профессиональные программы, - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;

проведения государственной итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговой аттестации по программам профессионального обучения с соблюдением Рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

5.2. Обеспечить функционирование подведомственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также профессиональных образовательных организаций в части необходимой для обеспечения проживания и питания в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и проживания иных лиц, имеющих соответствующее право.";

1.3. Изложить пункты 16, 17 в редакции:

"16. Рекомендовать:

организациям торговли и общественного питания предусмотреть возможность дистанционного заказа потребителями товаров и продуктов и ввести услуги доставки на дом товаров и продуктов;

организациям торговли обеспечить обслуживание покупателей, посещающих объект торговли, при условии использования покупателями средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).

17. Приостановить деятельность:

17.1. По приему и размещению граждан в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия на территории Новгородской области;

17.2. По бронированию мест, приему и размещению граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, базах отдыха, хостелах, гостевых домах, санаторно-курортных организациях (санаториях) и иных средствах размещения (далее средства размещения) на территориях Боровичского, Демянского, Крестецкого, Любытинского, Маловишерского, Новгородского, Пестовского, Поддорского, Старорусского, Чудовского муниципальных районов и городского округа Великий Новгород, Болотовского муниципального округа, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках, местом командирования которых являются организации, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом, при условии предъявления при заселении в средства размещения письма такой организации, оформленного на бланке соответствующей организации, подписанного руководителем организации, в адрес средства размещения, а в случае прибытия из иных субъектов Российской Федерации - также при условии предъявления документа, подтверждающего отсутствие коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, выданного не позднее одного дня до заселения в средства размещения.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по предоставлению услуг по размещению граждан в средствах размещения, расположенных в Батецком, Валдайском, Мошенском, Окуловском, Парфинском, Холмском, Шимском муниципальных районах, Солецком, Марёвском, Хвойнинском муниципальных округах обеспечить при предоставлении указанных услуг предъявление клиентами документа, подтверждающего отсутствие коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, выданного не позднее одного дня до заселения в средства размещения, а при размещении граждан в пансионатах, санаторно-курортных организациях (санаториях) - также введение посменного заезда продолжительностью не менее 14 дней, организацию режима труда работников средств размещения вахтовым методом.

Организациям, осуществляющим деятельность по размещению граждан в средствах размещения, указанных в первом, втором абзацах настоящего подпункта, обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

1.4. Дополнить подпунктами 21.8, 21.9 следующего содержания:

"21.8. Организовать подготовку и проведение итоговой аттестации выпускников детских школ искусств индивидуально либо в группах малой наполняемости (до 10 человек) с обеспечением применения педагогическими работниками и обучающимися средств индивидуальной защиты и соблюдением дистанции между ними не менее 1,5 м и зигзагообразной рассадкой по одному человеку;

21.9. Обеспечить работу муниципальных учреждений культуры и искусства с учетом норм указа и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

1.5. Изложить подпункты 26.2, 26.3 в редакции:

"26.2. Проведение практических занятий, итоговой аттестации индивидуально либо в группах малой наполняемости (до 10 человек) для выпускников, завершающих обучение по программам среднего профессионального образования, с обеспечением применения педагогическими работниками и обучающимися средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, кожные антисептики) и соблюдением дистанции между ними не менее 1,5 м и зигзагообразной рассадкой по одному человеку;

26.3. Работу подведомственных учреждений культуры и искусства с учетом норм указа и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".

2. Указ вступает в силу с 25 мая 2020 года.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







