Пандемия коронавируса спровоцировала нехватку переводчиков в структурах ЕС

В структурах Евросоюза образовался большой дефицит переводчиков после того, как из-за пандемии коронавируса были расторгнуты контракты с фрилансерами, сообщает 25 мая издание Politico Europe.

В штате переводчиков ЕС официально числится 800 человек, плюс в различных институтах Евросоюза до пандемии работало 3200 внештатных переводчиков, из них 1200 - на постоянных контрактах.

В результате на видеоконференциях должностным лицам стран ЕС приходится общаться без устного перевода, даже на уровне лидеров. Например, без переводчиков прошла онлайн-встреча канцлера Германии и президента Франции.

Из 24 языков ЕС перевод доступен только для восьми. Поэтому на заседаниях участников просят говорить на родном языке только если для него есть перевод, в противном случае рекомендуется общаться на английском.

Из-за отсутствия фрилансеров сильно увеличилась нагрузка на оставшихся переводчиков. Если раньше мероприятие переводил по очереди два-три человека, то теперь переводчики вынуждены работать в одиночку. До пандемии переводчики сопровождали до пятидесяти заседаний в сутки только Еврокомиссии, теперь же их хватает далеко не на все мероприятия, особенно проводимые в режиме видеоконференций.