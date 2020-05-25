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25.05.2020 13:42
Рубрика: Власть

Путин призвал РЖД "сокращать по минимуму" вложения в реальный сектор

Текст: Кира Латухина
Президент обсудил инвестпрограмму РЖД с главой компании Олегом Белозеровым на встрече в Кремле.
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

"Все-таки инвестпрограмма у вас, я так понимаю, так или иначе, будет сокращена? На сколько?" - спросил Владимир Путин. "Порядка 200 миллиардов", - ответил собеседник.

Фото: iStock
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Программа была 820 миллиардов рублей, сейчас вышли на 620 миллиардов. "Мы, прежде всего, сократили инвестиции, допустим, в проектирование, которое можно немножечко сдвинуть", - рассказал докладчик.

"В проектирование можно, я согласен. А вот в реальный сектор - желательно все-таки сокращать по минимуму", - указал президент. "Понятно, что вкладывать в никуда, либо с большими рисками не следует", - продолжил он и попросил внимательно еще раз проанализировать возможности по объемам инвестиций.

"У нас есть вариант, когда мы сможем еще увеличить объем за счет наших средств без поддержки федерального бюджета. Мы знаем, как это сделать, но нам нужен промежуток времени подготовить материал", - сказал Белозеров.

Власть Работа власти Госуправление Президент Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

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