Путин утвердил повышение предельного возраста ректоров до 70 лет

Новости

Соседи заглушили громкий Ford Mustang монтажной пеной 16:30
МПА СНГ заявила о недопустимости пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала 16:26
В Белгородской области в двух больницах выявили очаги COVID-19 16:24
В Нижегородской области создана особая экономическая зона "Кулибин" 16:22
Упразднена Комиссия по структурированию системы управления космической отраслью 16:18
Видео: Сильнейший шторм обрушился на Екатеринбург 16:13
В Ленобласти вспыхнул крупный пожар в промышленном ангаре 16:06
Лукашенко намерен до выборов сформировать новый состав правительства 16:00
Renault и Nissan сократят расходы на миллиарды долларов 16:00
Зампрокурора Волгограда задержали за взятку 15:54
Умер бывший главный архитектор Петербурга Александр Викторов 15:49
Пропавшая в Мурманской области 4-летняя девочка погибла 15:48
Путин обсудил с премьером Ирака нефть и Сирию 15:46
Disney нелепо отцензурировал крошечное декольте актрисы 15:41
"Отряд самоубийц" может получить режиссерскую версию 15:24
Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование 15:22
Китайские премиум-кроссоверы будут продавать в РФ под брендом CheryExeed 15:22
Врач перечислила самые опасные продукты для печени 15:17
Греция восстановила паромное сообщение с островами 15:12
Два новых месторождения нефти открыты в Беларуси 15:11
На Ставрополье возбудили третье дело против экс-министра 15:07
Опубликованы изображения преемника Haval H6 15:00
Торгово-промышленная палата предложила снизить НДС на 2% 14:58
Девять юрлиц признаны потерпевшими по делу организатора блокады Крыма 14:58
Детский омбудсмен Москвы: Всплеска разводов после пандемии не будет 14:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
25.05.2020 14:43
Рубрика: Власть

Путин утвердил повышение предельного возраста ректоров до 70 лет

Текст: Кира Латухина
Президент подписал закон о повышении предельного возраста руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Поправки в Трудовой кодекс позволяют увеличить предельный возраст для ректоров с 65 лет до 70 лет без права продления, установить ограничение - не более трех сроков, а также предусмотреть заключение трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных вузов и научных организаций на срок не более пяти лет.

Изменения по предельному возрасту коснутся и руководителей филиалов. В отдельных случаях, предусмотренных законами, срок пребывания руководителя государственного или муниципального вуза или научной организации на своей должности по достижении 70 лет может продлеваться. Речь идет о руководстве МГУ и СПбГУ.

Зачисление в вузы пройдет в сжатые сроки в конце августа

Новации вступят в силу с 1 июля, после чего в течение 30 дней нужно привести уставы научных и образовательных организаций в соответствие с Трудовым кодексом.

Еще глава государства подписал закон, разграничивающий полномочия президентов и ректоров вузов. Ранее статус своего президента каждый вуз устанавливал сам. Теперь право президентов вузов участвовать в определении программ и планов развития организации, а также в деятельности коллегиальных органов управления закреплено в законе. Они смогут представлять интересы вузов в отношениях с госорганами и общественными организациями, решать вопросы совершенствования образовательной, научной, воспитательной, организационной и управленческой деятельности.

При этом ректоры будут нести полную ответственность за управление вузом, решение организационно-кадровых и финансовых вопросов, реализацию программы и плана развития. До конца следующего года вузы должны привести уставы в соответствие с новым законом.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Образование Президент Трудовое законодательство

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Минздрав: Выплаты за апрель получили более 153 тыс. медработников
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива
Рогозин: Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений
Трое мужчин задержаны по делу о перестрелке во дворе ЖК "Ясный"
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве