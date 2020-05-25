Путин утвердил повышение предельного возраста ректоров до 70 лет

Поправки в Трудовой кодекс позволяют увеличить предельный возраст для ректоров с 65 лет до 70 лет без права продления, установить ограничение - не более трех сроков, а также предусмотреть заключение трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных вузов и научных организаций на срок не более пяти лет.

Изменения по предельному возрасту коснутся и руководителей филиалов. В отдельных случаях, предусмотренных законами, срок пребывания руководителя государственного или муниципального вуза или научной организации на своей должности по достижении 70 лет может продлеваться. Речь идет о руководстве МГУ и СПбГУ.

Новации вступят в силу с 1 июля, после чего в течение 30 дней нужно привести уставы научных и образовательных организаций в соответствие с Трудовым кодексом.

Еще глава государства подписал закон, разграничивающий полномочия президентов и ректоров вузов. Ранее статус своего президента каждый вуз устанавливал сам. Теперь право президентов вузов участвовать в определении программ и планов развития организации, а также в деятельности коллегиальных органов управления закреплено в законе. Они смогут представлять интересы вузов в отношениях с госорганами и общественными организациями, решать вопросы совершенствования образовательной, научной, воспитательной, организационной и управленческой деятельности.

При этом ректоры будут нести полную ответственность за управление вузом, решение организационно-кадровых и финансовых вопросов, реализацию программы и плана развития. До конца следующего года вузы должны привести уставы в соответствие с новым законом.