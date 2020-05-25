Фестиваль Moscow Flower Show впервые станет виртуальным

Крупнейший в России цветочный фестиваль в этом году пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе, Московский международный фестиваль садов и цветов "Moscow Flower Show-2020" в этом году пройдет с 26 июня по 5 июля. Любители и профессионалы из любой точки планеты смогут посетить виртуальные стенды трехсот ведущих компаний в сфере ландшафтного дизайна из двадцати стран мира, пообщаться с именитыми дизайнерами, архитекторами и флористами и лично оценить работы, представленные в конкурсной программе, приняв участие в конкурсе "Приз зрительских симпатий". Свои проекты на конкурс представят 30 ведущих российских и иностранных дизайнеров, в том числе модные российские дизайнеры-модельеры Алена Ахмадуллина и Денис Гуляев.

Оценивать проекты будет международная команда экспертов, возглавляемая бессменным председателем жюри MFS - Джеймсом Александром Синклером, с участием княгини Марисоль де ля Тур д"Овернь и других ведущих специалистов отрасли.

В рамках фестиваля пройдет V юбилейный детский общенациональный конкурс ландшафтного дизайна и садоводства "Планета цветов". Также впервые организован конкурс для садоводов-любителей.

В программе запланированы многочисленные форумы, вебинары, мастер-классы, прямые эфиры и лекции от профессионалов ландшафтной индустрии и многое другое.

Принять участие и зарегистрироваться в фестивале садово-паркового искусства, ландшафтного дизайна и садоводства MFS ONLINE можно на официальном сайте мероприятия. Посещение бесплатное.

Напомним, что фестиваль Садов и Цветов "Moscow Flower Show" проводится с 2012 года. Ежегодно фестиваль посещают более 80 тысяч человек.