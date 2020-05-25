Московские соцработники регулярно сдают тесты на COVID-19

В Москве соцработники регулярно сдают тесты на COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом в столице. На прошлой неделе, в частности, более 100 сотрудников соцслужб прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции.

Регулярный скрининг в городе организован для всех сотрудников, которые напрямую контактируют с жителями. Такие тестирования, пояснили в пресс-службе штаба, необходимы по двум причинам. Во-первых, важно выявить бессимптомных носителей вируса и изолировать их. Особенно это актуально для тех, кто регулярно взаимодействует с жителями. Во-вторых, социальные работники, у которых уже выработаны антитела к коронавирусу, могут помогать москвичам, которые проходят лечение от COVID-19 на дому - сходить за продуктами, лекарствами, выгулять домашних питомцев или выбросить мусор. Руководитель оперативного штаба сети центров социального обслуживания города Москвы Артем Алексеев подчеркнул:

- Тестирование помогает выявить наличие антител к коронавирусной инфекции у наших сотрудников. Это необходимо, чтобы соцработники могли безопасно осуществлять доставку жителям с COVID-19 напрямую, что более эффективно и позволит охватить большее количество нуждающихся.

Чтобы диагностика прошла максимально безопасно, социальных работников разделили на небольшие группы и распределили по времени. На входе посетителям обязательно измеряют температуру, выдают антисептики и одноразовые бахилы. После сдачи крови они могут восстановить силы сладким чаем и шоколадкой.

Переболевшие COVID-19 также могут стать донорами плазмы крови. Врачи отмечают, что пациенты, которым переливают плазму, быстрее идут на поправку.

Сотрудник территориального центра социального обслуживания "Арбат" Антон Волков рассказал: "Я переболел коронавирусной инфекцией, прошел тест на наличие антител и сейчас, как социальный помощник, работаю с москвичами, находящимися на домашнем лечении. Я стал донором плазмы для людей, которые еще продолжают бороться с этой болезнью. Большинство вылечившихся от COVID-19 расслабились и забыли о том, как сами находились дома на карантине в числе заболевших. Многие не задумываются, что можно помочь тем, кому сейчас тяжело. Если каждый внесет свой посильный вклад − станет донором или волонтером - город вернется к нормальной жизни намного быстрее".

Справка "РГ"

С 17 апреля в столице работает кол-центр для доноров плазмы, куда обращаются москвичи, переболевшие коронавирусной инфекцией: 8 (495) 870-45-16. Операторы горячей линии принимают звонки потенциальных добровольцев, предоставляют необходимую информацию, а также сами связываются с выздоровевшими жителями и предлагают им стать донорами плазмы либо волонтерами для работы с болеющими COVID-19 людьми.