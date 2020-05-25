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25.05.2020,  
10:57
Текст:  Светлана Цыганкова

Револьвер системы Нагана приняли на вооружение 125 лет назад

Фото: Bratislav/wikimedia.org Фото: Bratislav/wikimedia.org
Фото: Bratislav/wikimedia.org

25 мая 1895 года был принят на вооружение револьвер системы Нагана. Его разработали братья Эмиль и Леон Наганы для Российской империи.

Город Льеж в Бельгии был центром оружейной промышленности. С 1859 года здесь работали братья Наганы. Они имели небольшую мастерскую, в которой занимались ремонтом голландских револьверов и проектировали собственное огнестрельное оружие. Первый револьвер старшего брата Эмиля приняли на вооружение как "револьвер модели 1878 года". Потом Эмиль Наган выпустил еще несколько модификаций револьвера разных калибров и длин ствола.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Однако вскоре Эмиль почти совсем потерял зрение и всем занялся младший брат Леон Наган. Он работал над усовершенствованием модели 1886 года - была снижена масса оружия, улучшена надежность и технологичность конструкции, уменьшен калибр. А в 1892 году под новую модель револьвера разработали патрон с гильзой, снабженной удлиненным дульцем. Эта модель револьвера Нагана и стала классической.

В конце XIX века Российская империя приступила к перевооружению своей армии. Был нужен новый револьвер. На конкурс представили несколько моделей. Но основная борьба развернулась между бельгийскими оружейниками - Генри Пипером с моделью револьвера М1889 и Леоном Наганом с М1892.

Но в конструкции Нагана выявили много недостатков. И тогда Леон усовершенствовал свой образец - устранил практически все недостатки револьвера образца 1892 года. Увеличил прорезь прицела, диаметр барабана, мушка получила в задней части наклонное ребро для уменьшения отблеска света, на поверхности барабана появились выемки для облегчения оружия. Кроме того, укоротил ствол, рукоятку и шомпол.

Фото: Latente Flickr/Wikimedia
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В результате на вооружение русской армии приняли револьвер системы Нагана двух образцов: офицерский - с самовзводным ударно-спусковым механизмом и солдатский - с несамозводным ударно-спусковым механизмом одинарного действия.

Закупочная цена револьвера, производимого в Бельгии, не превышала для российской армии 30-32 рублей. Контракт предусматривал поставку 20 тысяч револьверов в течение трех лет. А еще бельгийская сторона по контракту должна была оказать помощь в организации производства револьверов на Тульском оружейном заводе. Конструкция российского револьвера подверглась технической модернизации и стала дешевле. Она составляла 22,6 рубля. За пять лет для армии заказали 180 тысяч револьверов.

Калибр револьвера системы Нагана 7,62 миллиметра, длина - 236 миллиметров, длина ствола - 114. Количество патронов в барабане - семь. Прицельная дальность стрельбы - 50 метров. Скорострельность - от 14 до 21.

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Фото: wikimedia.org
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