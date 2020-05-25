В Белгородской области в двух больницах выявили очаги COVID-19

В Белгородской области остаются два внутрибольничных очага коронавируса. Как отметила на брифинге главный санитарный врач региона Елена Оглезнева, 28 инфицированных в настоящее время выявлено в Старооскольской больнице имени Святителя Луки Крымского, еще 45 - в Ракитянской районной больнице. В число зараженных вошли как медики, так и пациенты.

По словам Оглезневой, в Ракитянской ЦРБ, внимание к которой приковано после двух летальных случаев - заслуженного врача РФ и заведующего хозяйственной частью учреждения, первыми инфицированными стали пациенты. Они поступили туда с другими патологиями, однако в процессе лечения в стационаре у обоих проявились симптомы коронавируса. Теперь в больнице закрыты все отделения стационара, поликлиника работает в штатном режиме. Елена Оглезнева отметила, что этот очаг коронавируса закроют нескоро.

Всего в Белгородской области насчитывается 1825 выявленных случаев COVID-19, 89 из них выявили за последние сутки, 602 человека уже вылечились, под наблюдением медиков - как в стационаре, так и амбулаторно - находятся 1208 больных. Еще 15 пациентов с коронавирусом скончались.