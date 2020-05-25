В Москве потеплеет до +24 градусов

В столицу возвращается лето, на этой неделе воздух прогреется днем до +24 градусов. Об этом "РГ" рассказали в Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в первую половину недели в столице возможны небольшие дожди, днем воздух будет прогреваться до +14... +17 градусов. В среду ожидается последний пасмурный и дождливый день, когда днем будет не выше +15, а ночью не выше +8.

- Потепление ожидаем в четверг, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Последние четыре дня мая ожидаются самыми теплыми с начала месяца. Воздух днем прогреется выше +20 градусов, а ночи потеплеют до +10. Осадки в четверг и пятницу пока не исключаем, но это будут уже не осенние, а теплые почти летние дожди. Среднесуточная температура воздуха достигнет нормы.

Сегодня в городе переменная облачность, днем не выше +14...+16 градусов, такая температура будет ниже нормы на 3-4 градуса. Осадки маловероятны.