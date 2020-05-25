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25.05.2020 18:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Марат Хуснуллин: Строительство жилья и дорог в Удмуртии - под контролем

Текст: Любовь Проценко

Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин провел совещание по развитию строительной отрасли и строительства объектов транспортной инфраструктуры в Удмуртии. Он обратил внимание на важность работы по нацпроектам:

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- Я попрошу вас обратить особое внимание на эти показатели. Показатели по вводу жилья по итогам года в регионе должны выполняться. Отдельно подчеркну важность строительства жилья для дольщиков. До конца недели необходимо представить список домов, которые могут быть достроены до конца года либо в начале следующего, мы будем рассматривать возможность выделения средств на эти цели.

О состоянии отрасли в регионе рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. Он сообщил, что республика в 2019-м году выполнила нацпроект "Жилье и городская среда" по вводу жилья:

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- Введено 759,9 тыс. кв. м. жилья, что на 8,9% больше чем в 2018 году. В связи с режимом самоизоляции в апреле наблюдалось снижение спроса на многоквартирное жилье - была ограничена возможность регистрации сделок. Тем не менее, застройщики подтверждают выполнение обязательств по объектам текущего года, приостановки строительства не наблюдаем. На данный момент мы уверены, что показатель 2020 года также будет исполнен.

Обсуждалась на совещании и реализация в республике нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этом году на него выделено 1,56 млрд рублей, в том числе - 764,78 млн руб. из регионального бюджета. За год планируется отремонтировать 42 дороги общей протяженностью 110 км. Исполнено пока 18% работ. Помимо ремонта запланирована установка комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД, светофорных объектов, освещения на региональных трассах, автоматического пункта весогабаритного контроля на дороге Ижевск-Сарапул.

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Готовится в Удмуртии, по словам Александра Бречалова, и пятилетний план по дорожному строительству. "В этом году мы должны заключить контракты на выполнение работ в 2021 году на весь объем финансирования по региональному проекту "Дорожная сеть" и на выполнение работ в 2022 году в объеме до 50% от суммы финансирования, предусмотренной в 2022 году", - сообщил он. Бречалов добавил, что планируется также разработать Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики, в основе которой будет план строительства и реконструкции автодорог на ближайшие 10 лет с учетом социально-экономического развития региона.

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