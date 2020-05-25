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25.05.2020 17:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Осетии легковушка сбила двух полицейских на КПП

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

В Северной Осетии легковой автомобиль сбил двух полицейских на федеральном КПП "Чермен". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по СКФО.

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Ставрополью
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"Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на бетонное заграждение, после чего автомашину занесло на обочину, - говорится в сообщении ведомства. - В результате происшествия телесные повреждения получили два сотрудника Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России. Их доставили в больницу".

О состоянии пострадавших полицейских ничего не сообщается.

Как добавили в ГУ МВД по СКФО, после задержания водителя, который сбил оперативников, выяснилось, что это 37-летний житель Ингушетии, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Против него составили административный протокол по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

Однако мужчину могут также привлечь и к уголовной ответственности. Это будет зависеть от состояния пострадавших полицейских, а также юридической оценки произошедшего. Сообщается, что собранный материал направлен в ОМВД России по Пригородному району Республики Северная Осетия - Алания для дальнейшего разбирательства.

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