Летчики Ленинградской армии отработали посадку с одним двигателем

Летчики Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны посадили вертолет с одним выключенным - задросселированным двигателем. Учения проходили в городе Пушкине.

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, суть задания в том, что во время захода на посадку летчик перевел один из двигателей в режим холостых оборотов для имитации его отключения. С высоты 40-50 метров он начал уменьшать поступательную и вертикальную скорость. Делается это для того, чтобы на высоте 10-15 метров скорость относительно земли была не более 15-20 километров в час.

И только после этого летчик осуществляет снижение и посадку "по-самолетному". На все эти действия военнослужащему отводится не более четверти часа.

Летчики Ленинградской армии Западного военного округа выполняли упражнения на транспортно-боевых вертолетах Ми-8, боевых Ми-35 на высоте до 200 метров.