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25.05.2020 15:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пропавшая в Мурманской области 4-летняя девочка погибла

Текст: Алексей Михайлов

Четырехлетняя девочка, пропавшая в поселке Алакуртти Мурманской области, найдена погибшей. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Мурманской области.

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- Тело девочки обнаружили в воде реки Тунтсайоки примерно в 300 метрах вниз по течению от места ее предполагаемого падения в воду, - отметила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Причины гибели девочки предстоит выяснить. На место, где нашли тело ребенка, отправились следственная группа.

Напомним, девочка пропала 23 мая. В тот день вечером девочка ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки с детьми старшего возраста. Последний раз ее видели играющей на берегу возле воды.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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