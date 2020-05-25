По требованию прокуратуры медикам ЮФО выплатили 120 млн рублей

Работающие с коронавирусными больными медицинские работники Южного федерального округа после проверок прокуратуры получили стимулирующие выплаты на 120 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства, для защиты прав медиков прокурорами проведено свыше 300 проверок. В результате внесено 117 представлений, опротестовано 19 правовых актов, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях.

После вмешательства прокуратуры в Крыму, Адыгее, Калмыкии и Ростовской области более 320 работникам скорой медицинской помощи выплачено свыше 6,2 миллиона рублей. В Краснодарском крае такие выплаты на сумму 13 миллионов рублей получены сотрудниками, которые оказывали медицинскую помощь в стационарных условиях.

Кроме того, в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях пресечена практика неправомерного удержания налога на доходы физических лиц из сумм стимулирующих выплат.