Новости

Аяз Гулиев переведен в "Спартак-2" 20:38
МИД РФ рекомендовал воздержаться от поездок за рубеж 20:38
По требованию прокуратуры медикам ЮФО выплатили 120 млн рублей 20:23
Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инфаркт после тяжелой травмы ягодицы 19:49
В Москве возбудили дело в отношении мужчины, заразившего постояльцев хостела COVID-19 19:46
Суд арестовал администратора паблика "Омбудсмен полиции" 19:38
Число жертв урагана в Свердловской области увеличилось до трех 19:34
Ространснадзор начал проверять соблюдение предприятиями санитарных норм 19:34
Авиакомпании в апреле снизили перевозки на 92 процента 19:18
На 104-м году жизни умерла "последняя уличная певица Парижа" Лили Лиан 19:15
В Костроме завели дело о продаже просроченных аппаратов ИВЛ 19:04
Президент Чили снизил зарплату себе и высокопоставленным чиновникам 18:47
Мультсериал "Маша и Медведь" снова вошел в число популярнейших в мире 18:37
Кенозерский нацпарк и Онежское Поморье откроются для гостей с 1 июня 18:19
Пандемия коронавируса спровоцировала нехватку переводчиков в структурах ЕС 18:17
В Астраханской области нашли возможную вторую столицу Золотой Орды 18:06
Марат Хуснуллин: Строительство жилья и дорог в Удмуртии - под контролем 18:04
Акварельный автопортрет Экзюпери выставили на аукцион в Париже 18:04
Путин назначил спецпредставителя по Сирии 18:03
Администратора канала "Омбудсмен полиции" обвиняют в создании порнографии 18:01
Volvo привезла в Россию новый бренд 18:00
Песков выписался из больницы 17:56
Фанаты нашли актрису на роль Бэтвумен на замену "уставшей" Руби Роуз 17:55
В Осетии легковушка сбила двух полицейских на КПП 17:54
Фестиваль Moscow Flower Show впервые станет виртуальным 17:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
25.05.2020 20:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По требованию прокуратуры медикам ЮФО выплатили 120 млн рублей

Текст: Николай Грищенко

Работающие с коронавирусными больными медицинские работники Южного федерального округа после проверок прокуратуры получили стимулирующие выплаты на 120 миллионов рублей.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Минздрав: Выплаты за апрель получили более 153 тысяч медработников

Как сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства, для защиты прав медиков прокурорами проведено свыше 300 проверок. В результате внесено 117 представлений, опротестовано 19 правовых актов, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях.

После вмешательства прокуратуры в Крыму, Адыгее, Калмыкии и Ростовской области более 320 работникам скорой медицинской помощи выплачено свыше 6,2 миллиона рублей. В Краснодарском крае такие выплаты на сумму 13 миллионов рублей получены сотрудниками, которые оказывали медицинскую помощь в стационарных условиях.

Кроме того, в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях пресечена практика неправомерного удержания налога на доходы физических лиц из сумм стимулирующих выплат.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЮФО Калмыкия ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым ЮФО Ростовская область ЮФО Астраханская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор: Масочный режим придется соблюдать до двух месяцев
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей
Минздрав: Выплаты за апрель получили более 153 тысяч медработников
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива
Пандемия грозит всплеском организованной преступности
Опубликовано видео допроса авторов провокации с "Бессмертным полком"