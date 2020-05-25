Счетная плата РФ проверит челябинский миндортранс

В министерстве дорожного строительства и транспорта Челябинской области с сегодняшнего дня начинается совместная проверка Контрольно-счетной палаты РФ и счетной палаты региона. Аудиторам предстоит проверить обоснованность расходов на субсидирование авиаперевозок, сообщили в понедельник в ведомстве.

- С 25 мая рабочая группа приступит к проведению совместной со Счетной палатой РФ "Проверке результативности мер государственной поддержки, направленных на осуществление и развитие региональных и местных авиаперевозок, - сообщили в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области. - В частности предстоит изучить деятельность министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области по созданию условий для организации воздушного сообщения по региональным и местным авиаперевозкам, расходование ассигнований федерального и регионального бюджета, направленных на их поддержку и развитие.

Как уже сообщала "РГ", в 2018 году через челябинский аэропорт прошли 16 тысяч субсидированных пассажиров, в 2019-м - уже 63 тысячи, в 2020-м ожидается 87 тысяч. По решению правительства области, в прошлом году году на условиях софинансирования из федерального бюджета субсидируются девять авиамаршрутов: в Казань, Самару, Сургут, Новый Уренгой, Нижневартовск, Красноярск, Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону. В 2020-м таких направлений должно стать больше: добавятся рейсы в Нижний Новгород, Омск, Волгоград, Новосибирск