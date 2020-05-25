Трех жителей Екатеринбурга обвинили в сексуальном насилии над детьми

Новости

Астраханскую учительницу осудили за совращение ученика 11:07
Большой кроссовер Hongqi: производство стартовало, премьера - в этом году 11:00
Япония направит еще около 1 трлн долларов на поддержку экономики 10:59
На Кубани сбежал инспектор ГИБДД, которого обвинили во взятках 10:53
В Петербурге задержали мужчин, обманувших пенсионеров на 1,5 млн рублей 10:51
СК начал проверку уличных вечеринок в Новосибирске 10:51
В Челябинске завели еще одно дело о хищениях при строительстве театра 10:47
Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБ.РФ 10:42
"Когда что-то пошло не так": Видео с Загитовой собрало 22 млн просмотров 10:39
Названы цены на все модели iPhone 12 10:38
В Токио автомобиль столкнулся с лошадью 10:38
Глава МИД КНР: Вашингтон заражен новым "политическим вирусом" 10:37
В Хабаровске студентка создала шахматы для слепых на 3D-принтере 10:35
Лео Бокерия посоветовал разрешить прогулки пожилым людям 10:35
Бастрыкин взял на контроль дело кисловодской матери-вегетарианки 10:35
Эксперт назвал сроки снятия в Петербурге ограничений из-за COVID-19 10:33
Минздрав Башкирии прокомментировал жалобу закрытых в морге медсестер 10:33
В 11 городах Ленобласти автомобилям запретили останавливаться 10:30
Раскрыты все секреты пикапа Hyundai Santa Cruz 10:30
Титов: Треть обращений бизнесменов касались уголовного преследования 10:29
Маршрутка под Астраханью опрокинулась из-за оторвавшегося колеса 10:27
В Индии возобновились внутренние авиаперелеты 10:24
Ткани "мышей-космонавтов" разделят между учеными разных стран 10:23
В Бразилии количество жертв коронавируса достигло 22666 человек 10:20
В Астрахани из-за COVID-19 госпитализированы 102 жильца дома престарелых 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
25.05.2020 09:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Трех жителей Екатеринбурга обвинили в сексуальном насилии над детьми

Текст: Екатерина Призова

Трое жителей Екатеринбурга подозреваются в систематическом сексуальном насилии над двумя маленькими мальчиками.

Мужчинам 1980-1986 годов рождения предъявили обвинение. По версии Следственного комитета Свердловской области, в прошлом году они наведывались к своим приятелям, которые живут Орджоникидзевском районе. Там они издевались над мальчиками, которым на тот момент было 10 и 8 лет. Причем проделывали это, как считает следствие, в том числе в присутствии матери братьев (их отец тогда с ними не жил).

Фото: iStock
В Швеции испытали препарат от педофилии

В апреле 2020 года умерла мать детей (к тому времени их уже поместили в соцучреждении). В квартиру семьи пришли полицейские: переписали данные всех, кто там находился, и сфотографировали их - в дальнейшем это помогло расследовать совершенные в отношении мальчиков преступления.

"Когда дети рассказали, что происходило с ними в родительской квартире, данные, собранные полицейскими, помогли выйти на конкретных граждан, причастных к фактам насилия", - рассказали в пресс-группе городского управления МВД.

Сейчас обвиняемые арестованы. Ведется сбор и закрепление доказательственной базы.

Братья находятся под опекой государства, с ними работают психологи.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Попова: Больше половины регионов могут начать снимать ограничения
В Москве девять человек задержаны за перестрелку в ЖК "Ясный"
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения обычной для мая погоды
В Роспотребнадзоре развеяли миф об алкоголе и коронавирусе
Пандемия грозит всплеском организованной преступности
Опубликовано видео допроса авторов провокации с "Бессмертным полком"