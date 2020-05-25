Трех жителей Екатеринбурга обвинили в сексуальном насилии над детьми

Трое жителей Екатеринбурга подозреваются в систематическом сексуальном насилии над двумя маленькими мальчиками.

Мужчинам 1980-1986 годов рождения предъявили обвинение. По версии Следственного комитета Свердловской области, в прошлом году они наведывались к своим приятелям, которые живут Орджоникидзевском районе. Там они издевались над мальчиками, которым на тот момент было 10 и 8 лет. Причем проделывали это, как считает следствие, в том числе в присутствии матери братьев (их отец тогда с ними не жил).

В апреле 2020 года умерла мать детей (к тому времени их уже поместили в соцучреждении). В квартиру семьи пришли полицейские: переписали данные всех, кто там находился, и сфотографировали их - в дальнейшем это помогло расследовать совершенные в отношении мальчиков преступления.

"Когда дети рассказали, что происходило с ними в родительской квартире, данные, собранные полицейскими, помогли выйти на конкретных граждан, причастных к фактам насилия", - рассказали в пресс-группе городского управления МВД.

Сейчас обвиняемые арестованы. Ведется сбор и закрепление доказательственной базы.

Братья находятся под опекой государства, с ними работают психологи.