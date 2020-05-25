Сирийские военные уничтожили банду ДАИШ в провинции Ракка

В ходе операции, проведенной на юго-западе сирийской провинции Ракка, подразделения сирийской армии ликвидировали банду ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Правительственные силы зачистили окрестности города Сальмия, откуда боевики регулярно совершали атаки на военно-транспортные колонны.

Члены банды были выслежены и уничтожены, в результате удалось обезопасить движение по шоссе из Хомса в Ракку и из Хамы в Дейр-эз-Зор, сообщает новостной портал "Аль-Масдар", ссылаясь на сирийского военного, принимавшего участие в операции. Теперь перед войсками стоит задача обеспечить защиту нефтяных колодцев, расположенных в этом регионе, пишет ТАСС.

По сведениям газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", с 24 апреля по 24 мая террористы провели не менее 11 операций против правительственных сил, в ходе которых были убиты 37 сирийских военнослужащих и ополченцев. Они также устраивали теракты в населенных пунктах, похищали жителей. Всего в Заевфратье за месяц было зафиксировано 43 такие вылазки, погибли более 20 мирных граждан. В ходе ответных действий были уничтожены 47 террористов, в том числе четверо полевых командиров.