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Тайка Вайтити собрал суперзвездную команду актеров, чтобы почитать вслух

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    25.05.2020, 14:20
Текст:   Юлия Авакова

Новозеландский режиссер и актер Тайка Вайтити придумал свой способ скрасить будни в разгар пандемии COVID-19 и решил объединить своих коллег для осуществления вполне благородного проекта на радость детям и взрослым - чтения вслух фантастической истории "Джеймс и гигантский персик" за авторством английского писателя норвежского происхождения Роальда Даля.

Напомним, что по этому произведению Генри Селиком в 1996 году был создан мультфильм.

В декламации первых глав приняли участие Крис и Лиам Хемсворты и Ник Кролл.

Продолжение бесподобно озвучили Бенедикт Камбербэтч и Мерил Стрип.

Третья порция появилась в исполнении Рут Уилсон, Кейт Бланшетт, Сары Полсон, Эдди Редмэйна и других.

Четвертая часть включает в себя выступления Оливии Уайлд, Тессы Томпсон и Кары Делевинь.

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