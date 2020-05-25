Тайка Вайтити собрал суперзвездную команду актеров, чтобы почитать вслух

Новозеландский режиссер и актер Тайка Вайтити придумал свой способ скрасить будни в разгар пандемии COVID-19 и решил объединить своих коллег для осуществления вполне благородного проекта на радость детям и взрослым - чтения вслух фантастической истории "Джеймс и гигантский персик" за авторством английского писателя норвежского происхождения Роальда Даля.

Напомним, что по этому произведению Генри Селиком в 1996 году был создан мультфильм.

В декламации первых глав приняли участие Крис и Лиам Хемсворты и Ник Кролл.

Продолжение бесподобно озвучили Бенедикт Камбербэтч и Мерил Стрип.

Третья порция появилась в исполнении Рут Уилсон, Кейт Бланшетт, Сары Полсон, Эдди Редмэйна и других.

Четвертая часть включает в себя выступления Оливии Уайлд, Тессы Томпсон и Кары Делевинь.