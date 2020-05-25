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У Филиппа Киркорова отсудили 2,3 миллиона рублей за ремонт замка

Новости
    25.05.2020, 17:46
Текст:   Олег Усков

Строители отсудили у короля российской эстрады, певца, актера и телеведущего Филиппа Киркорова почти 2,3 миллиона рублей.

Фото: Виталий Безруких/ РИА Новости
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Процесс, как передает KP.RU, тянулся год и закончился фрагментарной победой истцов - 25 мая Таганский суд Москвы удовлетворил требования частной строительной фирмы частично, взыскав с Киркорова 2 282 000 рублей.

Уточнено, что это - долг за выполненные работы по отделке. Плюс исполнителю придется выплатить и госпошлину - в размере 19 600 рублей, добавили изданию в пресс-службе суда.

Стоит напомнить, что фирма была нанята для выполнения ремонтных работ в загородном доме "короля" три года назад.

По словам истца, индивидуального предпринимателя, его специалисты установили в замке Киркорова "дизайнерскую перегородку у бассейна, выложили балкон керамическим гранитом и провели другие виды отделки". Pакончив труды, мастеровые получили лишь часть денег, как утверждается, не досчитавшись 7 660 000 рублей.

Что Филипп объяснил некачественно выполненной, по его мнению, работой. За которую и отказался платить.

Будет ли артист подавать апелляцию, пока не известно.

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