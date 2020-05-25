Указ губернатора Владимирской области от 25 мая 2020 года № 146 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127"

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Владимирской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и Указом Губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 12.05.2020 № 127 "О приостановлении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей" следующие изменения:

1.1. Заголовок Указа изложить в следующей редакции:

"О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей".

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Ограничить на территории Владимирской области деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей согласно приложению № 2".

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Руководителям организаций независимо от организационно-­правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, возобновляющим или планирующим осуществлять деятельность, обеспечить:

- исполнение рекомендаций Роспотребнадзора и Главного государственного санитарного врача по Владимирской области по организации работы и профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- направление уведомления в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области по форме, установленной Постановлением Главного государственного санитарного врача по Владимирской области от 12 мая 2020 года № 3594;

- информирование лиц, прибывших в служебную командировку или служебную поездку, о правилах поведения и ограничениях, действующих на территории Владимирской области в период режима повышенной готовности".

1.4. Пункт 3.1 приложения к Указу исключить.

1.5. Приложение к Указу считать приложением № 1.

1.6. Приложение № 2 к Указу изложить в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин





Приложение к Указу Губернатора Владимирской области от 25.05.2020 № 146

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНА

№ п/п / Организации и индивидуальные предприниматели / Код ОКВЭД вида деятельности

1. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению услуг по размещению в гостиницах всех видов и других средствах размещения при условии размещения только лиц, прибывающих в служебную командировку или служебную поездку при наличии служебного задания или иных подтверждающих документов (договоров, приказов о командировании) для обеспечения деятельности организаций на территории области исключительно для целей проживания, без оказания дополнительных услуг, и при условии направления руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями в оперативные штабы по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) на территории соответствующих муниципальных образований области ежедневной информации о лицах- получателях услуг и организациях (местах командирования). 55







