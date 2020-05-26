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26.05.2020,  
14:40
Текст:  Антон Валагин

Армия РФ получит более 20 боевых роботов в 2020 году

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

До конца года инженерные войска в Западном и Южном военных округах получат 22 модернизированных саперных робота "Уран-6".

- 12 комплексов уже передано на базу хранения в Подмосковье, - рассказали в Минобороны России.

Фото: Pliskin/Wikimedia.org
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Шеститонный саперный робот "Уран" предназначен для разминирования без участия человека. Машина способна проделывать проходы в минных полях либо осуществлять сплошную очистку местности от взрывоопасных предметов. Бронированный корпус робота выдерживает близкий подрыв противотанковых мин и других взрывных устройств. Оператор может управлять "Ураном-6" по защищенному радиоканалу на расстоянии до километра.

Модернизированный комплекс получил четырехосный КамАЗ для транспортировки. Грузовик оснащен мультилифт-платформой, сокращающей время подготовки "Урана" к работе до четырех минут.

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Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
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