Армия РФ получит более 20 боевых роботов в 2020 году

До конца года инженерные войска в Западном и Южном военных округах получат 22 модернизированных саперных робота "Уран-6".

- 12 комплексов уже передано на базу хранения в Подмосковье, - рассказали в Минобороны России.

Шеститонный саперный робот "Уран" предназначен для разминирования без участия человека. Машина способна проделывать проходы в минных полях либо осуществлять сплошную очистку местности от взрывоопасных предметов. Бронированный корпус робота выдерживает близкий подрыв противотанковых мин и других взрывных устройств. Оператор может управлять "Ураном-6" по защищенному радиоканалу на расстоянии до километра.

Модернизированный комплекс получил четырехосный КамАЗ для транспортировки. Грузовик оснащен мультилифт-платформой, сокращающей время подготовки "Урана" к работе до четырех минут.