"ЕР" направила в кабмин предложения по восстановлению экономики

Предложения проработаны и разбиты по направлениям: экономический рост, инфраструктурное развитие, человеческий капитал, технологическое развитие. Напомним, что ранее Путин на фоне пандемии коронавируса поручил правительству начать подготовку общенационального плана действий по нормализации доходов населения и роста экономики РФ.
В общей сложности рабочая группа "Единой России" подготовила порядка 300 предложений, самые важные среди них:
- увеличить период выплат пособия по безработице с трех до шести месяцев;
- снизить максимальную долю расходов граждан на услуги ЖКХ в доходе семьи с 22% до 15%;
- повысить зарплаты учителей и врачей за счет внедрения единых подходов к установлению окладов и различного рода выплат, а также их доли в зарплате;
- внести изменения в Трудовой кодекс (регулирование временной и постоянной удаленной работы);
- снизить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес;
- сохранить до конца года мораторий на проведение плановых проверок бизнеса;
- завершить реформу контрольно-надзорной деятельности;
- признать пострадавшими от пандемии все организации, которые были закрыты по решению органов власти из-за пандемии;
- усилить развитие индивидуального жилищного строительства (ипотека на ИЖС);
- частично снять экспортные ограничения, чтобы российские товары и продовольствие можно было поставлять в пострадавшие из-за пандемии страны.
Как рассказали в партии, после утверждения президентом общенационального плана "Единая Россия" обеспечит его законодательное воплощение на федеральном и региональном уровнях.