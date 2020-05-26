"ЕР" направила в кабмин предложения по восстановлению экономики

"Единая Россия " направила в правительство предложения в общенациональный план по восстановлению экономики. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак рассказал, что все инициативы объединяет "забота о людях, их поддержка и благополучие".

Предложения проработаны и разбиты по направлениям: экономический рост, инфраструктурное развитие, человеческий капитал, технологическое развитие. Напомним, что ранее Путин на фоне пандемии коронавируса поручил правительству начать подготовку общенационального плана действий по нормализации доходов населения и роста экономики РФ.

В общей сложности рабочая группа "Единой России" подготовила порядка 300 предложений, самые важные среди них:

- увеличить период выплат пособия по безработице с трех до шести месяцев;

- снизить максимальную долю расходов граждан на услуги ЖКХ в доходе семьи с 22% до 15%;

- повысить зарплаты учителей и врачей за счет внедрения единых подходов к установлению окладов и различного рода выплат, а также их доли в зарплате;

- внести изменения в Трудовой кодекс (регулирование временной и постоянной удаленной работы);

- снизить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес;

- сохранить до конца года мораторий на проведение плановых проверок бизнеса;

- завершить реформу контрольно-надзорной деятельности;

- признать пострадавшими от пандемии все организации, которые были закрыты по решению органов власти из-за пандемии;

- усилить развитие индивидуального жилищного строительства (ипотека на ИЖС);

- частично снять экспортные ограничения, чтобы российские товары и продовольствие можно было поставлять в пострадавшие из-за пандемии страны.

Как рассказали в партии, после утверждения президентом общенационального плана "Единая Россия" обеспечит его законодательное воплощение на федеральном и региональном уровнях.