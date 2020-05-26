Глава Минстроя вернулся к работе после COVID-19

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев 22 мая вернулся на работу после того, как перенес коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба ведомства.

Якушев принял решение о госпитализации из-за коронавируса 1 мая. Его диагноз был подтвержден результатом компьютерной томографии. Лечение министр проходил в ГКБ 52 Москвы. Спустя неделю он был выписан из стационара для продолжения лечения в домашних условиях.

Одновременно был госпитализирован замминистра Дмитрий Волков, который позже также был переведен на домашнее лечение. Он также приступил к работе.

Исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ на время болезни главы Минстроя был назначен замминистра Никита Стасишин.