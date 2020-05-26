Древние "ясли" белых акул найдены у побережья Чили

Новости

В Подмосковье задержали лжепрокуроров 11:23
Калининградская таможня задержала 38 тонн контрафактного алкоголя 11:22
В Пакистане во время катастрофы погибла известная топ-модель 11:19
Завершена приемка ядерного топлива на БелАЭС 11:17
Районы Тюмени остались без электричества из-за ветра 11:14
СК обвинил чиновников в халатности из-за пожаров в Новой Ладоге 11:13
В Свердловской области после урагана возбудили четыре уголовных дела 11:09
Ученые: Изменение климата в глубинах океана может быть в семь раз быстрее 11:09
В Адыгее завели дело после вспышки COVID-19 на похоронах 11:08
В Забайкалье увеличилось количество тяжелобольных коронавирусом 11:05
Торговые объекты Удмуртии начнут штрафовать за обслуживание без масок 11:01
Тренер бойца ММА Исмаилова задержан по подозрению в организации убийства 11:01
Новый Skoda Rapid подешевел сразу после старта продаж 11:00
В Осетии COVID-19 выявлен у работников больницы и беременной пациентки 11:00
В Кронштадте полиция ищет вандалов, пожаривших шашлыки на Вечном огне 10:59
На Сахалине в июне жители два дня не смогут купить алкоголь 10:55
Пролет истребителей Венесуэлы над иранским танкером сняли на видео 10:53
На Урале число выписанных превысило число новых случаев COVID-19 10:51
От рака умер легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб 10:51
Названа причина крупного пожара в поселке под Самарой 10:50
Названо реальное число заболевших COVID-19 в Бразилии 10:43
Падение вертолета Ми-8 на Чукотке попало на видео 10:39
Начались испытания колесной версии самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" 10:37
На Камчатке ограничительные меры из-за COVID-19 продлят в июне 10:32
Видео: В Крыму трактора срезали маки на поле фотосессий 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
26.05.2020 10:15
Рубрика: Общество

Древние "ясли" белых акул найдены у побережья Чили

Текст: Алена Ларина

Впервые палеонтологи обнаружили древние "ясли" белых акул. По мнению ученых, в плиоценовую эпоху они находились у побережья центрального Чили.

Как сообщает Scientific Reports, исследователи во главе с Хайме Вийафаньей из Венского университета выяснили, где рождались и росли белые акулы, жившие от пяти с половиной до двух с половиной миллионов лет назад.

Фото: Argentine Museum of Natural Sciences
Крупнейший в истории мегараптор найден в Аргентине

Ими были изучены размеры 234 ископаемых зубов этого вида, обнаруженных в трех местах на побережье Перу и Чили, находка помогла рассчитать среднюю длину животных, которым принадлежали эти зубы.

Больше всего мелких зубов обнаружили в окрестностях современного города Кокимбо (побережье центральной части Чили). По мнению авторов, именно там в древности располагались "ясли" белых акул, так как на обширных мелководьях на этой территории водились излюбленные ими виды рыб и не было крупных хищников.

Два других исследуемых участка более подходили для обитания более старших особей. Ясли в Кокимбо использовались несколько миллионов лет.

Авторы исследования считают, что изучение условий существования акульих яслей позволит лучше охранять этот уникальный вид.

Общество Наука

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Падение вертолета Ми-8 на Чукотке попало на видео
В России началось строительство стелс-бомбардировщика ПАК ДА
В Приморье приступили к снятию ограничений из-за COVID-19
Рособрнадзор опубликовал уточненное расписание ЕГЭ-2020
СМИ: Швеция столкнулась с масштабным экономическим кризисом
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ