Древние "ясли" белых акул найдены у побережья Чили

Впервые палеонтологи обнаружили древние "ясли" белых акул. По мнению ученых, в плиоценовую эпоху они находились у побережья центрального Чили.

Как сообщает Scientific Reports, исследователи во главе с Хайме Вийафаньей из Венского университета выяснили, где рождались и росли белые акулы, жившие от пяти с половиной до двух с половиной миллионов лет назад.

Ими были изучены размеры 234 ископаемых зубов этого вида, обнаруженных в трех местах на побережье Перу и Чили, находка помогла рассчитать среднюю длину животных, которым принадлежали эти зубы.

Больше всего мелких зубов обнаружили в окрестностях современного города Кокимбо (побережье центральной части Чили). По мнению авторов, именно там в древности располагались "ясли" белых акул, так как на обширных мелководьях на этой территории водились излюбленные ими виды рыб и не было крупных хищников.

Два других исследуемых участка более подходили для обитания более старших особей. Ясли в Кокимбо использовались несколько миллионов лет.

Авторы исследования считают, что изучение условий существования акульих яслей позволит лучше охранять этот уникальный вид.