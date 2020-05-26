Как мобилизоваться перед лицом биологического противника

Страна выходит из карантина. Постепенно, аккуратно, осмысленно. Как себя чувствуют при этом ее граждане, впервые оказавшиеся в самоизоляции, что в этой ситуации было бы полезным для них? Поделиться своими наблюдениями и мыслями на этот счет мы попросили директора Института исследований проблем психического здоровья, эксперта ВОЗ, профессора Владимира Менделевича.

Диагноз: скука

Владимир Давыдович, вы не только университетский профессор, но и практикующий врач. Влияет ли как-то пандемия на состояние ваших больных?

Владимир Менделевич: Да, у меня сейчас много пациентов на поддерживающей терапии, и можно было ожидать, что в эти месяцы у них усилится психическая симптоматика, и они будут обращаться чаще. Мы очень боялись сочетания двух эпидемий - коронавируса и эпидемии психической. Но, к счастью, и наша, и общемировая статистика говорит о том, что больных, страдающих от психических расстройств, во время пандемии не прибавилось

А какие состояния сегодня вы наблюдаете у пациентов?

Владимир Менделевич: Спектр широкий - тревога, страх, беспокойство, обращенные в будущее: что будет со здоровьем, с бизнесом, учебой и т.д. Но появился феномен, побеждающий все перечисленные, - это скука. Люди, уже почти 2 месяца пребывающие на карантине, могут смириться с депрессией, тревогой, обусловленной реальной опасностью, но не хотят мириться с тем, что им приходится быть в изоляции, что они не имеют возможности радоваться и развлекаться как прежде. Казалось бы, ради здоровья, а то и жизни, можно и поскучать. Но многие, особенно люди до и после 30, таких сравнений делать не хотят. Хочется посоветовать этим людям рассказать о своих ощущениях врачам "Коммунарки".

Среди симптомов вы не назвали панику - вспомнить только, как народ в апреле набирал тележками продукты в супермаркетах.

Владимир Менделевич: Я не могу назвать паникой закупку людьми продуктов перед пандемией. Считаю, что это было совершенно рационально и правильно. Все запасались "на всякий пожарный", если вдруг они не смогут выходить из дома и не захотят нарушать режим самоизоляции.

Тестируя реальность

Уже две недели в регионах страны идет медленное ослабление карантина...

Владимир Менделевич: Для многих этот процесс начнется с радости, это как детям разрешили гулять. И гулять надо будет небольшими шажками: один вперед и два назад. Ведь если вода горячая, мы отдергиваем руку, если терпимая, - погружаем. Вышли на улицу, посмотрели: все ли соблюдают дистанцию, носят маски или не все? И стоит ли тогда ходить в торговые центры, которые, я думаю, скоро откроются? Хотелось бы постричься, но вот из Белгородской области сообщение о том, что один парикмахер заразил 29 человек… А идти ли к стоматологу? Тестируем реальность, свои ожидания и страхи.

А если вдруг все окажется не так плохо?

Владимир Менделевич: Я небольшой сторонник оголтелого позитива, когда любую негативную ситуацию переворачивают в плюс. Это как у Чехова: если заноза попала в палец, радуйся, что не в глаз. Мне кажется, сегодня необходим не оптимистичный, а реалистичный взгляд на ситуацию, который тоже может быть позитивным. Разве не позитивно ориентироваться, например, на то, что вероятность легко переболеть коронавирусом составляет 80 процентов, а не на то, что 20 процентов заразившихся переносят ее тяжело?

Надеяться на лучшее и готовиться к худшему.

Владимир Менделевич: Да. Надо быть готовым к тому, что самоизоляция скоро не уйдет: медики говорят, что режим не будет снят до разработки вакцины, а когда это случится? Неизвестно и то, вырабатывается ли на COVID стойкий иммунитет. То есть нам какое-то время придется ориентироваться на опасность инфицирования. И здесь учитесь думать продуктивно. Если я заболею, что будет с моими близкими? Как изолировать себя внутри семьи? А если я окажусь в больнице? Это будет рационально: стараться не инфицироваться и не заразить окружающих, но если вдруг это произойдет, я буду готов.

Пришло время сугубой рациональности и здравомыслия.

Владимир Менделевич: Это единственное, что мы сами можем противопоставить неопределенности, в которой не привыкли жить. Нам не нужно толкований, мы хотим строго расписанного будущего, требуем спрогнозировать его нам и, не получая ожидаемого, ищем врагов в лице создателей вышек 5G и зарубежных лабораторий. Но если к ситуации отнестись панически (нас всех убьют!), то дело кончится невротическим расстройством, - роста этих нарушений мы, увы, ожидаем. А если перед лицом настоящего биологического противника мобилизоваться, принять эпидемию как она есть и соблюдать для начала предписанный режим, то это уже будет подготовка к новым потенциально опасным встряскам.

Позитивность выхода из кризиса зависит от того, какие новые умения ты из него вынесешь.

Владимир Менделевич: Конечно. Ведь люди, живущие в сейсмоопасных регионах, знают, как поступать в случае землетрясения или цунами.

Понижаем планку

А как теперь общаться с окружающими? Говорят, мужчинам не стоит здороваться за руку, женщинам - целоваться...

Владимир Менделевич: Жизнь вынуждает нас быть проще и демократичнее. А мне, например, и раньше казалось странным, когда мужчины по кругу здороваются со всей компанией, в которой лично знают пару человек. А может, достаточно помахать рукой?

И вам не кажется это понижением планки взаимоотношений?

Владимир Менделевич: Мне кажется это отделением главного от второстепенного. Если мы не хотим проблем, стоит поменять приоритеты, поискать что-то попроще по сравнению с тем, что вам было дорого в прошлой жизни. Понизить планку, высоко поднятую в спокойные годы, - это нормально. Моя семья и я готовы перестроиться и уже перестраиваемся.

Каким образом?

Владимир Менделевич: Прежде я всегда отказывался от вебинаров, мне важен контакт со студентами, нужно видеть, как они реагируют на мои слова. Но, скрепя сердце, сменил приоритеты и сейчас читаю веб-лекции в нашем университете, участвую в конференциях. И запускаю собственный онлайн-проект "Современная клиническая психиатрия" для врачей в регионах, которые хотели бы получить дополнительные знания от автора учебников по психологии и психиатрии. Прошедшие 4-месячный курс получат удостоверения о повышении квалификации. Еще полгода назад сказал бы, что так учить нельзя. Но теперь мне это самому интересно.