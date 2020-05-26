Распоряжение главы Республики Карелия от 25 мая 2020 года № 320-р

1. Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001, 25 мая 2020 года, № 1000202005250001) следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) совместно с главами городских и сельских поселений в Республике Карелия организовать размещение лиц, которые не могут обеспечить изоляцию (самоизоляцию) в домашних условиях, в обсерваторах.";

2) абзац третий пункта 7.3 дополнить предложением следующего содержания: "Лица, которые не могут обеспечить изоляцию (самоизоляцию) в домашних условиях, должны до прибытия на территорию Республики Карелия обратиться на горячую линию Министерства здравоохранения Республики Карелия по номеру телефона 8-800-201-06-57 с целью организации изоляции (самоизоляции) в условиях обсерватора.";

3) абзац шестой пункта 11.7 изложить в следующей редакции:

"по 25 мая 2020 года деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код ОКВЭД 93), с 25 мая по 31 мая 2020 года деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код ОКВЭД 93), за исключением деятельности в области спорта, организованной на открытом воздухе, в том числе на открытых объектах спорта, для групп не более 10 человек при условии соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты (масок, перчаток);";

4) в абзаце первом пункта 11.8 слова "осуществляющими розничную торговлю," заменить словами "осуществляющими розничную торговлю продовольственными товарами", слова "за исключением розничной торговли лекарственными препаратами," исключить, слова "объектов розничной торговли" заменить словами "указанных объектов розничной торговли";

5) в подпункте 1 пункта 11.10:

абзац пятый дополнить словами ", работу персонала торгового объекта только в индивидуальных средствах защиты (масках, перчатках)"

в абзаце девятнадцатом слова "торговых объектов" заменить словами "торговых объектов, объектов";

6) пункт 11.15 признать утратившим силу.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 5, который вступает в силу с 26 мая 2020 года.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







