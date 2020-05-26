Указ главы Республики Карелия от 25 мая 2020 года № 47 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Карелия от 19 мая 2020 года № 45"

Внести в Указ Главы Республики Карелия от 19 мая 2020 года № 45 "О введении ограничительных мероприятий на отдельных территориях Олонецкого муниципального района" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 20 мая 2020 года, № 1000202005200007) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта И слова "до 25 мая" заменить словами "до 10 июня";

2) в абзаце первом пункта 12 слова "до 25 мая" заменить словами "до 10 июня".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







