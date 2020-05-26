Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 25 мая 2020 года № 115 "О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности"

Новости

В апреле граждане продолжили изымать валютные вклады из банков 14:25
Jaquet Droz обновили знаменитую коллекцию Grande Seconde Quantième 14:24
В Челябинске пресекли нелегальную гонку стритрейсеров 14:19
В Китае найден 2000-летний сосуд с неизвестной жидкостью 14:15
Вышел трейлер хоррора про марионетку-убийцу Блэйда 14:13
В Кремле не считают необходимыми дополнительные поправки к Конституции 14:08
Жителя Сочи будут судить за убийство жены на пляже 14:02
Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня 14:01
В ресторанах Германии собирают личные данные посетителей из-за COVID-19 14:01
Тома Круза представили в образе Зеленого Фонаря из Лиги справедливости 14:00
BMW объяснила, как правильно произносить название марки 14:00
В Самарской области полностью потушили крупный пожар в жилых домах 13:54
Власти Москвы назвали сумму выплаченных штрафов за нарушение самоизоляции 13:51
В ЛДПР предложили обязательно согласовать с депутатами введение ЧС 13:48
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье 13:46
У ярославского УФСБ нашли тело мужчины 13:36
Большинство канадцев выступает против открытия границ с США 13:35
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса 13:31
"Матч ТВ" покажет поединок бойцов ММА Минеева и Пронина 13:29
Москвичи подали 4 тысячи жалоб на приложение "Социальный мониторинг" 13:23
Власти Москвы не будут объявлять амнистию для нарушителей карантина 13:13
В Сочи в День города прозвучит первый в истории курорта гимн 13:07
У стен собора в Волгограде нашли уникальный памятник 13:06
Биологи объяснили, как худеют те, кто никогда не сидит на диетах 13:06
Глава МИД Италии предложил открыть европейские границы одновременно 13:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
26 мая 2020 г.

Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 25 мая 2020 года № 115 "О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 25 мая 2020 г.
Опубликован 26 мая 2020 г.
Вступает в силу 25 мая 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 17 марта 2020 года № 51 "О введении режима повышенной готовности"

В целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесской Республике новой коронавирусной инфекции (COVID-19): постановляю:

1. Внести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27.03.2020 № 68, от 28.03.2020 № 69, от 28.03.2020 № 70, от 30.03.2020 № 71, от 04.04.2020 № 77, от 08.04.2020 № 82, от 29.04.2020 № 96, от 06.05.2020 № 105, от 11.05.2020 № 106, от 18.05.2020 № 109) следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 3 слова "по 24 мая 2020 года" заменить словами "по 01 июня 2020 года".

1.2. В пункте 6 слова "по 24 мая 2020 года" заменить словами "по 01 июня 2020 года".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией