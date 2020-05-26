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26 мая 2020 г.

Указ главы Республики Коми от 26 мая 2020 года № 52 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 26 мая 2020 г.
Опубликован 26 мая 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" следующее изменение:

1) дополнить пунктом 5.6 следующего содержания:

"5.6. Организациям, применяющим вахтовый метод работы:

обеспечить при формировании вахты обследование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 работников, следующих на работу вахтовым методом из-за пределов Республики Коми, при условии отрицательных результатов ПЦР-тестов, взятых не ранее чем за 2 дня до дня прибытия на территорию Республики Коми;

рассмотреть возможность максимального использования местных трудовых ресурсов при формировании вахты для обеспечения работы производственного объекта, расположенного в Республике Коми;

при расположении производственного объекта за пределами Республики Коми, для обеспечения работы которого формируется вахта, обеспечить прохождение такими работниками необходимой временной изоляции (обсервации) за пределами Республики Коми;

обеспечить организацию обсерваторов в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, исключив в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации практику организации обсерваторов в жилых помещениях жилищного фонда.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба



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