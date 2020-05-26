Постановление губернатора Курганской области от 25 мая 2020 года № 40 "О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

В целях принятия оперативных мер, направленных на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными природными явлениями на территории Курганской области, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в преамбуле слова "а также природных пожаров" заменить словами "природных пожаров, опасных природных явлений";

2) дополнить пунктами 241-243 следующего содержания:

"241. Для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными природными явлениями, привлечь в период с 25 по 26 мая 2020 года органы управления, силы и средства Курганской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

242. Управлению защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области развернуть оперативный штаб для осуществления контроля за обстановкой, связанной с возможностью возникновения опасных природных явлений.

243. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области принять участие в работе оперативного штаба для осуществления контроля за обстановкой, связанной с возможностью возникновения опасных природных явлений.".

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков







