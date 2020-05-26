Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановления Правительства Ленинградской области от 13 апреля 2020 года № 197 "Об утверждении Порядка предоставления региональной доплаты гражданам на период режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации" и от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 марта 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко





Приложение к постановлению Правительства Ленинградской области от 25 мая 2020 года № 335

Изменения, которые вносятся в постановления Правительства Ленинградской области от 13 апреля 2020 года № 197 "Об утверждении Порядка предоставления региональной доплаты гражданам на период режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации" и от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области"

1. В постановлении Правительства Ленинградской области от 13 апреля 2020 года № 197 "Об утверждении Порядка предоставления региональной доплаты гражданам на период режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации":

1) в преамбуле слова "постановления Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239" заменить словами "постановления Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области";

2) в приложении (Порядок предоставления региональной доплаты гражданам на период режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации):

пункты 1.1 - 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 1.23 постановления Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" и определяет порядок предоставления региональной доплаты гражданам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, на период режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации (далее - региональная доплата).

1.2. Региональная доплата предоставляется следующим категориям граждан:

1) гражданам, уволенным после 30 марта 2020 года (за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины) и признанным в установленном порядке безработными (далее - безработные граждане);

2) гражданам, уволенным в период с 1 января по 29 февраля 2020 года включительно (за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины) и признанным в установленном порядке безработными до 31 мая 2020 года включительно, получающим минимальный размер пособия по безработице 1500 рублей (далее - безработные граждане, получающие минимальное пособие);

3) самозанятым гражданам, зарегистрированным в качестве самозанятых до 30 марта 2020 года включительно, состоящим на учете в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход в территориальных налоговых органах Ленинградской области и обратившимся в службу занятости в срок до 1 июля 2020 года, за исключением самозанятых граждан, у которых отсутствует уплата налога на профессиональный доход в первом квартале 2020 года, а также самозанятых граждан, видом деятельности которых является сдача в аренду (наем) жилых помещений (далее - граждане, зарегистрированные в качестве самозанятых).

1.3. Региональная доплата предоставляется ежемесячно в период апрель - май 2020 года в следующих размерах:

7000 рублей - гражданам, получающим пособие по безработице в размере до 10000 рублей,

5000 рублей - гражданам, получающим пособие по безработице в размере от 10000 рублей;

2) безработным гражданам, получающим минимальное пособие, указанным в подпункте 2 пункта 1.2 настоящего Порядка, в беззаяви­ тельном порядке - 5000 рублей;

3) гражданам, зарегистрированным в качестве самозанятых, указанным в подпункте 3 пункта 1.2 настоящего Порядка, в заявительном порядке - 7000 рублей.";

пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

"2.1. Региональная доплата безработным гражданам, указанным в подпункте 1 пункта 1.2 настоящего Порядка, назначается на основании решения государственного казенного учреждения "Центр занятости населения Ленинградской области" одновременно с назначением пособия по безработице.

Региональная доплата безработным гражданам, получающим минимальное пособие, указанным в подпункте 2 пункта 1.2 настоящего Порядка, назначается на основании решения государственного казенного учреждения "Центр занятости населения Ленинградской области":

одновременно с назначением пособия по безработице;

на основании сведений, содержащихся в Программном комплексе "Катарсис", в отношении граждан, признанных в установленном порядке безработными и получающих пособие по безработице.";

пункты 2.4 и 2.5 изложить в следующей редакции:

"2.4. Основанием для отказа в назначении региональной доплаты безработным гражданам и безработным гражданам, получающим минимальное пособие, является несоответствие категориям граждан, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 1.2 настоящего Порядка.

2.5. Основаниями для отказа в назначении региональной доплаты гражданам, зарегистрированным в качестве самозанятых, являются:

регистрация в качестве самозанятого после 30 марта 2020 года;

зарегистрированным видом деятельности является сдача в наем (аренду) жилых помещений;

постановка на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход за пределами Ленинградской области;

отсутствие уплаты налога на профессиональный доход в первом квартале 2020 года;

обращение за региональной доплатой после 30 июня 2020 года.".

2. Пункт 1.23 постановления Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" изложить в следующей редакции:

"1.23. Осуществлять региональную доплату ежемесячно в период апрель - май 2020 года:

1) гражданам, уволенным после 30 марта 2020 года (за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины) и признанным в установленном порядке безработными, в следующих размерах:

7000 рублей - гражданам, получающим пособие по безработице в размере до 10000 рублей,

5000 рублей - гражданам, получающим пособие по безработице в размере от 10000 рублей;

2) гражданам, уволенным в период с 1 января по 29 февраля 2020 года включительно (за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины) и признанным в установленном порядке безработными до 31 мая 2020 года включительно, получающим минимальный размер пособия по безработице 1500 рублей, - 5000 рублей;

3) самозанятым гражданам, зарегистрированным в качестве самозанятых до 30 марта 2020 года включительно, состоящим на учете в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход в территориальных налоговых органах Ленинградской области и обратившимся в службу занятости в срок до 1 июля 2020 года, за исключением самозанятых граждан, у которых отсутствует уплата налога на профессиональный доход в первом квартале 2020 года, а также самозанятых граждан, зарегистрированным видом деятельности которых является сдача в аренду (наем) жилых помещений, - 7000 рублей.

Региональная доплата не учитывается при исчислении размера материального обеспечения (дохода, совокупного дохода) гражданина (семьи) при определении права на получение иных мер социальной поддержки, в том числе адресной социальной помощи, государственной социальной помощи, государственных пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, иных социальных выплат, социальных услуг, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.".







