Назван овощ, помогающий снизить сахар в крови

Новости

Little Big превратились в еду в своем новом клипе 15:14
В память об отце Хабиб Нурмагомедов намерен построить школу в Дагестане 15:12
В Минобороны предложили засекретить данные об оборонной сфере 15:11
Daimler заплатит миллиарды долларов за махинации с дизелем 15:00
МВД Беларуси: Минувшие сутки были самыми спокойными за последние дни 14:54
ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси 14:41
Российская внешняя разведка добралась до заоблачных высот 14:36
Страны ОДКБ проведут специальные учения "Эшелон-2020" 14:33
МЧС: Российские спасатели выполнили в Бейруте задачи в полном объеме 14:25
Семин выступил с критикой руководства "Локомотива" 14:23
Ефремов не сможет участвовать в суде по состоянию здоровья 14:05
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова не подавала заявление об отставке 13:47
Путин заявил о снижении темпов ввода жилья в РФ в связи с коронавирусом 13:43
Торгпред России в Перу рассказал о преимуществах местных маркетплейсов 13:29
В Москве темп прироста новых случаев COVID-19 за первые 2 недели августа составляет 0,28% 13:18
МВД Беларуси открывает "горячую линию" по вопросам о задержанных 13:00
СМИ: Михаила Ефремова уличили в симуляции инсульта 12:48
Путин сменил посла РФ в Ливане 12:45
Стало известно, куда чаще всего москвичи ездят на такси 12:40
Глава МИД Беларуси готов обсудить с зарубежными партнерами ситуацию в стране 12:36
МВД Беларуси проведет проверку по всем инцидентам с журналистами 12:34
Во всех школах Москвы можно оплатить питание по карте "Москвенок" 12:23
Вышел первый трейлер триллера "Дьявол всегда здесь" с Паттинсоном 12:22
В столичных роддомах возобновили партнерские роды 12:20
Лукашенко прокомментировал призывы к забастовкам 12:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
26.05.2020 08:33
Рубрика: Общество

Назван овощ, помогающий снизить сахар в крови

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Президент Профессиональной ассоциации натуротерапевтов, профессор Татьяна Киселева рассказала, что одним из "побочных эффектов" самоизоляции является снижение чувствительности клеток к инсулину, вызванное малой подвижностью. Страдает и обмен веществ.

Чтобы его наладить и предотвратить развитие диабета, специалист рекомендует ежедневно потреблять сахароснижающие растительные продукты.

Фото: Neville Wootton/flickr.com
Создано новое средство против диабета

В этом смысле одним из самых полезных является огурец. Он содержит важное для снижения сахара пищевое волокно пектин, который хорошо выводит из организма токсины и избыток глюкозы.

Кроме того, пектин из огурцов увеличивает секреции инсулина и помогает наладить обмен жиров, передает aif.ru.

Овощ хорошо сочетать с листьями салата, укропом, кинзой, редисом и другими диуретиками, выводящими излишки воды и глюкозы.

Кроме того, людям с диабетом или в качестве профилактики заболевания рекомендуется употреблять корицу, гвоздику, мускатный орех, кардамон, имбирь. Специи оказывают инсулиноподобное действие.

Наука Общество Здоровье Диабет: профилактика и диета

Главное сегодня

Путин заявил о снижении темпов ввода жилья в РФ в связи с коронавирусом
Welt: Страны ЕС выступили против санкций США в отношении "Северного потока-2"
МИД предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за границы
ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси
В Москве на год закроется станция метро "Рижская"
Кто первым получит вакцину от коронавируса
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку