Обновляем смартфон в кризис: нашли недорогие варианты от 7 тысяч рублей

На форумах часто можно встретить пользователей, которые считают, что "хорошие смартфоны должны стоит дорого". Но в 2020 году это предположение в корне не верно: чтобы получить качественный смартфон, необязательно платить кучу денег. И в этом экономным людям готова помочь компания HUAWEI - с 26 мая в России открывается предзаказ на доступный смартфон HUAWEI Y8p. Он поступит в продажу по цене около 17 тысяч рублей, а два его "младших" брата Y6p и Y5p можно будет купить с 5 июня всего за 10999 рублей и 6999 рублей, соответственно. Давайте подробно рассмотрим старшую модель новой серии.

Фото: HUAWEI

Позиционирование и дизайн

HUAWEI позиционирует смартфоны Y-серии как мощные, но компактные аппараты для молодежи и это действительно так: Y8p очень тонкий (всего 7,7 мм) и очень легкий (163 г) смартфон. Он комфортно лежит в руке, а края экрана и задней панели имеют симметричный изгиб, благодаря чему девайсом легко управлять одной рукой.

HUAWEI Y8p - красивый аппарат. Вы можете выбрать из двух цветов - светло-голубого, полночного черного. Они очень напоминают оттенки флагмана HUAWEI P30 Pro. Еще один цвет - изумрудно-зеленый - будет доступен для покупки только на сайте официального интернет-магазина.

Фото: HUAWEI

Дисплей

Диагональ экрана HUAWEI Y8p - 6,3 дюйма, а разрешение - 2400 х 1080 пикселей. Впервые доступный смартфон HUAWEI оснащен OLED экраном с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Он сочно передает цвета даже при солнечных лучах за счет автокорректировки яркости.

В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев нового поколения, и работает он быстро - разблокировка мгновенная. Еще одним плюсом является поддержка функции Always on Display: включите ее, и дата, время, уведомления будут отображаться постоянно даже на "спящем" экране. С наступлением темноты можно активировать "Темный режим" для комфортной работы с устройством.

Производительность

В качестве процессора выступает Kirin 710F. Это достаточно мощный чип, который с легкостью тянет все современные игры на высоких графических настройках. Объем оперативной памяти составляет 4Гб, объем встроенного хранилища - 128 Гб. Его хватит как минимум на тысячу снимков высокого качества или 500 песен.

За экономное потребление памяти отвечает фирменная файловая система EROFS, которая в том числе ускоряет чтение данных, благодаря чему смартфон работает четко и плавно.

HUAWEI AppGallery

Внимательные читатели наверняка зададутся вопросом, а если на этом смартфоне магазин Google? Отвечаю: он здесь и не нужен. Смотрите сами - в HUAWEI AppGallery есть все приложения, которые нужны российским пользователям.

Хотите "Сбербанк"? Пожалуйста! Сервисы "Яндекса" - да вот они. А может быть, вы фанат игры World of Tanks? И она есть в магазине HUAWEI. В общем, тут можно скачать почти все. В том числе приложение "Кошелек" для бесконтактной оплаты - все три смартфона новой серии поддерживают NFC.

"Погоди-погоди, автор, а ты же про Facebook, Instagram и WhatsApp не упомянул", - опять возразит читатель. И я отвечу, что в HUAWEI тут можно воспользоваться сервисом AppGo (доступен в HUAWEI AppGallery). Он помогает найти те приложения, которые отсутствуют в магазине. Когда вы нажимаете кнопку "скачать", AppGo перебрасывает вас на официальный сайт разработчика той или иной программы, после чего вы можете загрузить приложение на смартфон. Очень удобно!

Кстати, с этой весны HUAWEI открыл круглосуточную поддержку для пользователей, где можно узнать в том числе об установке мобильных сервисов. Горячая линия организована по телефону, в онлайн-чате, по электронной почте - контакты есть на сайте официального интернет-магазина.

Камеры

Пока флагманы соревнуются в количестве объективов основной камеры, HUAWEI Y8p берет лучшее из того, что создано, протестировано и одобрено пользователями. У смартфона тройная основная камера 48 МП с искусственным интеллектом. В нее также встроен 120-градусный ультраширик на 8 мегапикселей с диафрагмой f/2.4 и датчик глубины на 2 мегапикселя. Такая комбинация распознает больше 500 сценариев съемки, автоматически настраивает яркость, насыщенность и контраст.

Фото: HUAWEI

Селфи-камера в Y8p тоже на уровне - с разрешением 16 мегапикселей автопортреты получаются детализированными, а значит, максимально реалистичными. Впрочем, при желании можно настроить бьютификацию, чтобы немного приукрасить реальность. Режимы "Ночь", "Портрет", HDR расширяют простор для селфи-экспериментов. Вы можете фотографировать даже при недостаточном освещении, и снимки все равно выйдут красочными, или делать портреты с художественным размытием заднего фона.

Посмотрите на примеры снимков с камер этого смартфона.

Фото: HUAWEI

Аккумулятор

Емкость аккумулятора Y8p - 4000 мА*ч (у модели Y6p еще больше - 5000 мА*ч). Такого заряда хватит на весь день активного использования смартфона. Новейший фирменный интерфейс EMUI 10.1 имеет дополнительный режим энергосбережения, который по желанию активируется вручную.

Выводы

Серия смартфонов HUAWEI Y8p, Y6p, Y5p получилась сбалансированной. За адекватные деньги вы получаете мощные аппараты, которые будут долго радовать вас стильным дизайном, шустрым процессором, качественными снимками и длительной работой батареи.