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От рака умер легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб

Новости
    26.05.2020, 10:51
Текст:   Олег Усков

Легендарный американский джазовый барабанщик Джимми Кобб умер на 92-м году жизни 24 мая в своем доме в Нью-Йорке, на Манхэттене. Об этом сообщает NPR со ссылкой на жену музыканта.

Причиной смерти Кобба стал рак легких.

Джимми Кобб родился в 1929 году и был участником оригинального состава группы Майлза Дэвиса.

Кроме того, Кобб работал практически с всеми глыбами джаза, среди которых Диззи Гиллеспи и Джон Колтрейн, Билли Холлидей, Дина Вашингтон и Перл Бэйли, Кларк Терри, Кэннонболл Эддерли, Сара Воан, Уинтон Келли, Стэн Гетц, Уэс Монтгомери, Арт Пеппер, Пол Чемберс, Билл Эванс и десятки других.

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