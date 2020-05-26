От рака умер легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб

Легендарный американский джазовый барабанщик Джимми Кобб умер на 92-м году жизни 24 мая в своем доме в Нью-Йорке, на Манхэттене. Об этом сообщает NPR со ссылкой на жену музыканта.

Причиной смерти Кобба стал рак легких.

RIP Jimmy Cobb (1929-2020) pic.twitter.com/WfnTibEy22 — Sonny Rollins Bridge (@RollinsBridge) May 25, 2020

Джимми Кобб родился в 1929 году и был участником оригинального состава группы Майлза Дэвиса.

Кроме того, Кобб работал практически с всеми глыбами джаза, среди которых Диззи Гиллеспи и Джон Колтрейн, Билли Холлидей, Дина Вашингтон и Перл Бэйли, Кларк Терри, Кэннонболл Эддерли, Сара Воан, Уинтон Келли, Стэн Гетц, Уэс Монтгомери, Арт Пеппер, Пол Чемберс, Билл Эванс и десятки других.