Песков объяснил формат встреч президента в условиях пандемии

В Кремле рассказали, почему часть встреч президент проводит очно, а часть - в формате видеоконференций. Это зависит от интенсивности контактов его собеседников.

"Здесь абсолютно персональное решение, это зависит от рабочего графика собеседника президента, от того, насколько у него были до этого интенсивные или неинтенсивные контакты", - рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если контакты более интенсивные, то, конечно, предпочтительны дистанционные форматы, если график был более изолированным, то это позволяет после соответствующего тестирования проводить личные встречи", - пояснил представитель Кремля.