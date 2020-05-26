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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Политизация вируса вредит борьбе с пандемией

С самого начала вспышки в Ухане местный вирусологический институт стал главным объектом конспирологических теорий. Между тем, ответ на вопрос, почему он оказался в эпицентре эпидемии, очень прост: его построили в качестве ответа на атаку атипичной пневмонии SARS 2003-го года в районе, где ее возвращение считали наиболее вероятным, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Первую в Китае биолабораторию наивысшего 4-го уровня защиты помогали создавать специалисты из Франции и США. Ее руководитель - одна из ведущих в мире исследователей коронавирусов летучих мышей Ши Чжэнли - в эксклюзивном интервью CGTN рассказала о роли своей команды в изучении SARS-CoV-2 и о перспективах международного сотрудничества в борьбе с пандемией.
Ши Чжэнли: Исследования инфекционных заболеваний должны быть открытыми и прозрачными. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Ши Чжэнли: Исследования инфекционных заболеваний должны быть открытыми и прозрачными. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Ши Чжэнли: Исследования инфекционных заболеваний должны быть открытыми и прозрачными. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Репортер CGTN Фэн Илэй спросила: "Согласно опубликованной информации, ваша команда впервые получила образцы вируса 30 декабря. Какую работу вы провели для идентификации патогена с тех пор?".

Ши Чжэнли ответила: "Мы получили образцы в полдень 30 декабря 2019 года, и наша команда первой провела исследования этих образцов, которые, как предполагалось, были связаны с пневмонией неизвестного происхождения, поскольку моя лаборатория долго работает над исследованием коронавирусов. В то же время мы провели высокопроизводительное секвенирование образцов и изоляцию патогенов. Затем через очень короткое время мы определили новый тип коронавируса в этих образцах и получили его полную геномную последовательность, которая подтвердила, что этот патоген не такой же, как существующие вирусы, которые мы уже знаем. Поэтому мы назвали его новым коронавирусом. 12 января 2020 года мы вместе с двумя другими медицинскими институтами нашей страны представили полную геномную последовательность вируса Всемирной организации здравоохранения. В то же время мы также загрузили другие последовательности в геномную онлайн-библиотеку GISAID, которую используют правительства и ученые по всему миру для идентификации патогенов, разработки вакцин и лекарств".

"Вы упомянули, что у вас и вашей команды более 10 лет опыта в исследовании коронавирусов. Есть ли какая-то связь между ним и работой, проведенной в этот раз?", - такой вопрос Фэн Илэй был следующим.

Заведующая лабораторией Уханьского института вирусологии ответила: "Конечно, есть. Мы начали изучать коронавирусы летучих мышей в 2004-м. За 15 лет наша команда накопила большое количество материала, технологий, методов исследования, собрала талантливые кадры. Все это позволило нам понять причину неизвестной пневмонии в кратчайшие сроки, когда мы столкнулись с эпидемией. За эти 15 лет исследований мы разработали методы отслеживания вирусов, подобных SARS. С их помощью мы выяснили, что в природе есть их генетическое разнообразие. Мы называем их SARS-родственными вирусами. Открытие этих вирусов означает, что не только SARS может представлять угрозу для людей. Поэтому, с одной стороны, мы начали изучать их распространение и генетические связи, а, с другой, мы провели молекулярно-биологические эксперименты в нашей лаборатории, чтобы оценить способность этих SARS-родственных вирусов летучих мышей к межвидовому инфицированию. Серия этих работ обеспечила нас хорошим исследовательским опытом и техническими решениями. К примеру, методами обнаружения нуклеиновой кислоты, антител, технологиями выделения вируса. Их полная разработка требует времени. После этого мы смогли завершить идентификацию патогена в образце".

В заключение беседы репортер спросила: "Занимались ли вы и ваша команда международным сотрудничеством? Какую роль оно играет в контексте борьбы с пандемией?".

Ши Чжэнли ответила: "Наша изначальная цель - в международном сотрудничестве для обеспечения здоровья людей по всему миру, потому что мы знаем, что не существует границ в исследовании существующих и появляющихся инфекционных заболеваний. Подобная работа требует усилий ученых всего мира и правительств, открытых и готовых к сотрудничеству и совместной работе для предотвращения и контроля некоторых из этих новых инфекций. Я думаю, сейчас наука связана с политикой, что делает ее политизированной. Это очень печально. Я уверена, что ученым всего мира не нравится видеть такое. Как я уже упомянула, исследования инфекционных заболеваний должны быть открытыми и прозрачными. Международное сотрудничество может обеспечить нас хорошей технической поддержкой в борьбе с этими новыми инфекциями, что послужит всему человечеству".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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