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26.05.2020 09:21
Рубрика: В мире

Правительство предоставит всем канадцам оплачиваемый отпуск по болезни

Текст: Максим Макарычев
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о том, что правительство страны намерено предоставить всем работникам минимум 10 дней оплачиваемого отпуска по болезни в год, так как власти Канады не исключают второй волны пандемии.

"Никто не должен выбирать между выходным днем ​​из-за болезни или возможностью оплатить свои счета. Точно так же, как никому не нужно выбирать между пребыванием дома с симптомами COVID-19 или возможностью купить продукты в магазине", - сказал Трюдо, которого цитирует Reuters, во время своей пресс-конференции.

Фото: iStock
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Вместе с тем, как отмечают эксперты, усилия официальной Оттавы могут осложниться тем, что решение о выдаче отпуске по болезни, как правило, находится в ведении провинциальных властей. Трюдо дал понять, что создание необходимых механизмов для национальной программы оплачиваемого 10-дневного отпуска по болезни действительно может стать проблематичным, но его правительство и власти провинций намерены продвинуть и реализовать данную идею уже в ближайшее время. По его словам, с приближением осени и началом сезона гриппа заболевшие люди должны осознавать, что им действительно не следует идти на работу, чтобы не провоцировать вторую волну пандемии.

В понедельник доктор Тереза Тэм, руководитель канадского департамента общественного здравоохранения, заявила о том, что вторая волна коронавируса в Канаде может оказаться серьезнее первой, и призвала представителей системы общественного здравоохранения страны создать потенциал для тестирования, увеличить количество больничных коек, медицинских средств и оборудования для оказания помощи лицам, которые могут быть заражены коронавирусом. По ее словам, наращивание усилий медиков также касается лабораторных испытаний в отношении создания вакцины.

По состоянию на понедельник в Канаде было зарегистрировано более 86 тысяч случаев заражения COVID-19 и более 6500 смертельных случаев.

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