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26.05.2020,  
10:53
Текст:  Николай Грищенко

Пролет истребителей Венесуэлы над иранским танкером сняли на видео

Фото: Sam Wise / wikimedia.org
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Идущие в Венесуэлу иранские нефтяные танкеры оказались под прикрытием ВВС Венесуэлы. Истребители Су-30 и F-16 провели патрулирование воздушного пространства над судном Forest.

Видео с пролетом боевых самолетов размещено в Twitter.

На кадрах можно рассмотреть, как пара Су-30 и пара F-16, построившись ромбом, пролетают над танкером и эсминцем Венесуэлы PO-13 Yekuana.

Отметим, что на вооружении ВВС южноамериканской страны состоят 24 истребителя Су-30МК2. Самолеты освоены пилотами Венесуэлы, которые регулярно вылетают на патрулирование воздушного пространства страны.

Двухместные истребители поколения 4+ предназначены для завоевания господства в воздухе, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения. Вооружение самолета Су-30МК2 включает скорострельную 30-мм пушку с боекомплектом 150 снарядов и ракетно-бомбовое вооружение на 12 точках подвески. Усиленная конструкция планера и шасси обеспечивают эксплуатацию самолета с полной заправкой и максимальной боевой нагрузкой при взлетной массе до 38 тонн.

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