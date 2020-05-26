Пролет истребителей Венесуэлы над иранским танкером сняли на видео

Venezuelan Air Force Su-30 and F-16 overflying the Iranian tanker ‘Forest’ today which is being escorted by PO-13 Yekuana#Venezuela #Iran pic.twitter.com/HlE2pGjFw6 — CNW (@ConflictsW) May 25, 2020

Идущие в Венесуэлу иранские нефтяные танкеры оказались под прикрытием ВВС Венесуэлы. Истребители Су-30 и F-16 провели патрулирование воздушного пространства над судном Forest.

Видео с пролетом боевых самолетов размещено в Twitter.

На кадрах можно рассмотреть, как пара Су-30 и пара F-16, построившись ромбом, пролетают над танкером и эсминцем Венесуэлы PO-13 Yekuana.

Отметим, что на вооружении ВВС южноамериканской страны состоят 24 истребителя Су-30МК2. Самолеты освоены пилотами Венесуэлы, которые регулярно вылетают на патрулирование воздушного пространства страны.

Двухместные истребители поколения 4+ предназначены для завоевания господства в воздухе, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения. Вооружение самолета Су-30МК2 включает скорострельную 30-мм пушку с боекомплектом 150 снарядов и ракетно-бомбовое вооружение на 12 точках подвески. Усиленная конструкция планера и шасси обеспечивают эксплуатацию самолета с полной заправкой и максимальной боевой нагрузкой при взлетной массе до 38 тонн.