Путин поддержал планы главы Брянской области участвовать в выборах

Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Брянской области Александра Богомаза вновь баллотироваться на пост главы региона на выборах в этом году.

Богомаз на встрече в режиме видеоконференции рассказал, что в сентябре заканчивается срок его полномочий и он хотел бы участвовать в выборах губернатора Брянской области, если глава государства не будет против.

"Я не против. Как я в таких случаях говорю всегда, люди в конечном итоге, граждане, избиратели должны принять окончательное решение, но я ничего не имею против вашего выдвижения. Наоборот, считаю, что это правильное было бы решение с вашей стороны", - отметил Владимир Путин.