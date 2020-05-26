Раскрыт секрет долгой службы ракет комплекса "Скад" во Вьетнаме

April 24, 2020
Поставки во Вьетнам из Советского Союза начались в конце 70-х годов, в период обострения отношений с соседним Китаем.
На то время такое оружие являлось вполне современным. С его помощью можно было поражать цели, находящиеся на расстоянии в три сотни километров.
Масса ракеты превышает 5 860 килограммов, при этом около тонны приходится на боевую часть.
Пусковые установки смонтированы на шасси четырехосных автомобилей высокой проходимости МАЗ-543М и весят около 39 тонн.
Мощность двигателя Д12А-525 - 525 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Запас хода по топливу 500 километров.
Сообщалось, о возможном приобретении в Северной Корее клонов таких ракет, известных как Hwasong-5, а также их усовершенствованных вариантов, имеющих большую дальность.
В настоящее время 9К72 состоит на вооружении 490-й бригады артиллерийского корпуса. Военнослужащие соединения регулярно отрабатывают задачи по возможному применению данного грозного оружия.
Чтобы обеспечить долгосрочное нахождение этой техники на вооружении, военно-промышленным комплексом налажен выпуск специальных чехлов из высокопрочной резины. Благодаря этой разработке механизмы ракет теперь не боятся ни сильной жары, ни влажности, характерных для климата страны.
In times of need, Army conscripts could quickly remove the covers and prepare the missiles for combat. pic.twitter.com/I06T5rsWv7— Lee Ann Quann (@AnnQuann) May 26, 2020