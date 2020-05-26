Раскрыт секрет долгой службы ракет комплекса "Скад" во Вьетнаме

Вьетнамская народная армия продолжает эксплуатацию советских оперативно-тактических ракетных комплексов 9К72 "Эльбрус". Эти системы за рубежом больше известны как Scud ("Скад").

Поставки во Вьетнам из Советского Союза начались в конце 70-х годов, в период обострения отношений с соседним Китаем.

На то время такое оружие являлось вполне современным. С его помощью можно было поражать цели, находящиеся на расстоянии в три сотни километров.

Масса ракеты превышает 5 860 килограммов, при этом около тонны приходится на боевую часть.

Пусковые установки смонтированы на шасси четырехосных автомобилей высокой проходимости МАЗ-543М и весят около 39 тонн.

Мощность двигателя Д12А-525 - 525 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Запас хода по топливу 500 километров.

Сообщалось, о возможном приобретении в Северной Корее клонов таких ракет, известных как Hwasong-5, а также их усовершенствованных вариантов, имеющих большую дальность.

В настоящее время 9К72 состоит на вооружении 490-й бригады артиллерийского корпуса. Военнослужащие соединения регулярно отрабатывают задачи по возможному применению данного грозного оружия.

Чтобы обеспечить долгосрочное нахождение этой техники на вооружении, военно-промышленным комплексом налажен выпуск специальных чехлов из высокопрочной резины. Благодаря этой разработке механизмы ракет теперь не боятся ни сильной жары, ни влажности, характерных для климата страны.