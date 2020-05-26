На ВДНХ распустилась уникальная сирень

Необычная сирень распустилась на территории главной выставки страны. Этот сорт сирени вывел известный селекционер Леонид Колесников.

Как отмечают в пресс-службе ВДНХ, на сегодняшний день в мире осталось не более 50 колесниковских сортов. В Москве она растет на территории Кремля, на Сиреневом бульваре, а также в сиренгарии ВДНХ. Здесь сосредоточено 30 сортов, среди которых "Заря Коммунизма", "Красная Москва", "Красавица Москвы", "Зоя Космодемьянская", "Маршал Жуков", "Леонов", "Максим Горький" и другие. Их во времена ВДНХ СССР посадил Андрей Громов, ученик знаменитого селекционера.

Самый необычный сорт - "Красавица Москвы" с жемчужно-белыми цветками. Форма ее цветков совершенна, а слава так велика, что любители сирени всего мира выговаривают это название без ошибки. Ведь кусты, выведенные Леонидом Колесниковым в начале и середине ХХ века, были гордостью не только столицы. Именно благодаря селекционеру-самородку в мире возникло такое понятие, как "русская сирень". Сегодня эти удивительные растения можно встретить в парке Букингемского дворца в Лондоне, Королевских ботанических садах в южной части провинции Онтарио в Канаде, в национальных парках Холден Арборетум (The Holden Arboretum) и Арнолд Арборетум (The Arnold Arboretum) в США и даже возле здания Капитолия в Вашингтоне.

Так как выставка с 28 марта временно закрыта для посетителей в связи с объявленным в городе режимом повышенной готовности, то посмотреть на уникальные сорта сирени можно пока виртуально.