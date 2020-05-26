"Открой#Моспром" переходит в онлайн-формат

Сегодня все желающие, не выходя из дома, смогут оказаться на крупнейших предприятиях столицы. Записываться и занимать очереди не нужно. На сайте проекта "Открой#Моспром" стартовала серия специальных выпусков о заводах и фабриках Москвы, а также о том, как они работают в период пандемии.

"В феврале этого года в Москве с успехом прошел пятый этап проекта "Открой#Моспром". Тогда бесплатные экскурсии на промышленные предприятия столицы посетили более трех тысяч человек. Сегодня, чтобы попасть на производство, нужно пройти несколько уровней санитарно-эпидемиологического контроля: обработать руки, обувь, измерить температуру на входе. Поэтому, чтобы люди и в новых условиях продолжали знакомиться с московской промышленностью, экскурсии перешли в онлайн-формат", - сообщил "РГ" руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По словам Прохорова, департамент впервые организует акцию в таком формате. Основная идея проекта - позволить жителям города побывать на производстве, хоть и виртуально. Например, можно увидеть, как роботы завода Связьстройдеталь в беспрерывном режиме варят кабельные арматуры, чтобы обеспечить населенные пункты точками доступа Wi-Fi. Или как фризер непрерывного действия для производства мороженого мешает любимое лакомство фабрики "Баскин Робинс".

Из любой точки мира можно узнать, например, о том, как собирают лифты, как производят трубы, которые использовались для строительства инфекционного центра в Новой Москве, а также посетить крупнейшие промышленные площадки города.

Напомним, что проект "Открой Моспром" стартовал в прошлом году. За год прошло 380 экскурсий на 30 производственных площадках. Их посетили более 8 тыс. человек. Видеоэкскурсии можно посмотреть здесь.