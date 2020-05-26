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26.05.2020 15:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В московской квартире скончался генерал-майор ФСБ

Текст: Иван Петров
В квартире в центре Москвы - на Космодамианской набережной - обнаружен труп генерал-майора ФСБ России Юрия Бзаева. Скончавшемуся было 74 года.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По предварительным данным, как сообщает телеканал РЕН, причина смерти генерала - сердечная недостаточность. Точная причина смерти в настоящее время устанавливается специалистами.

Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT
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Звание генерал-майора Юрий Бзаев получил в 1991 году. В советское время он был министром безопасности Северо-Осетинской АССР, позже занимал пост начальника республиканского управления Федеральной службы контрразведки. В 1994 году Бзаева перевели на должность замначальника Главного управления ФСБ России. В 1998 году его назначили секретарем Совбеза Северной Осетии.

Печатные работы авторства Юрия Бзаева часто используют в российских вузах органов госбезопасности.

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